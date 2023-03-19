Töre’nin, Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi'nin yıldönümü mesajı…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi'nin 59. Yıldönümü dolayıısyla mesaj yayımladı.

Töre mesajında şunları kaydetti:

“Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi'nin 59.cu yıldönümünde şehit ve gazilerimizin bize emaneti olan vatan topraklarında şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

O dönemde Klerides yönetimindeki Rumların Enosis hayalleri kurarak Kıbrıs'ı bir Helen adası yapmak üzere gerçekleştirdikleri saldırılarda Gaziveren ve Çamlıköy'de de şehitler verdik.

Ne o günleri ne de şehitlerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerin, gazilerin, kahraman Mehmetçikle Mücahidin hediyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacağız.

Bizlere emanet ettikleri Özgürlük ve istiklal korunacak, bu kutsal emanet bizden sonraki nesiller tarafından devralınacaktır. Şehitlerimizin yattığı yerler nur olsun.

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19/03/2023 09:37