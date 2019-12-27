Töre'nin ilginç çıkışı dikkat çekti

Ulusal Birlik Partisi'nde Genel Başkan Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına kesin göz bakılırken, ilginç bir çıkış dikkat çekti.

UBP Lefkoşa Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, UBP'de Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için sandık kurulmasını istedi.

Sandık kurulması halinde, "Üyenin genel başkanı değil, kendisini seçeceğini" iddia eden Töre, "Genel başkan hep başbakanlık yapmak istediğini söylemişti. Biz de bu konuda çalıştık, irade ortaya koyduk. Şimdi aday olacağını söylüyor. Partilimizin vereceği her karara saygılıyım. Ama buyurun, sandık kuralım. UBP delegesi kimi isterse, aday o olsun, etrafında kenetlenelim. UBP tabanının beni tercih edeceğini düşünüyorum, görüyorum" dedi.

Töre, bu açıklamaları, Diyalog TV'de katıldığı programda yaptı.

27/12/2019 11:06