Töre’nin sitemi meclis TV yayınında duyuldu: Beni bunun için mi çağırdınız?

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10/10/2024

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Töre’nin sitemi meclis TV yayınında duyuldu: Beni bunun için mi çağırdınız?

Cumhuriyet Meclisi’nde iki turun ardından başkan seçilemeyen Zorlu Töre’nin gergin halleri dikkatlerden kaçmadı.

Endişeli ve yorgun haliyle dikkat çeken Töre, iki turun ardından milletvekili arkadaşlarına sitem etti.

26 sayısına ulaşamayan Töre, divanda yer alan Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’ya “Beni bunun için mi çağırdınız” ifadesini kullandı.

Töre’nin sitem dolu sözleri mikrofununun açık olması nedeniyle Meclis TV yayınında da duyuldu…

10/10/2024 21:58
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TAGS: Töre’nin sitemi meclis TV yayınında duyuldu: Beni bunun için mi çağırdınız?
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