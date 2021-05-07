Töre'ye otopsi yapıldı

54 yaşında hayatını kaybeden İsmail Bozdağ Töre’nin otopsi sonucu açıklandı.  

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07/05/2021

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Töre'ye otopsi yapıldı

Demirhan’da 03.05.2021 tarihinde, inşaatın birinci katından düşmesi sonucu tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren İsmail Bozdağ TÖRE’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı çoklu kaburga kırıkları ve bunun sonucunda gelişen göğüs boşluğunun kan ve hava dolması’’ sonucu olduğu tespit edildi.. Polis soruşturması devam ediyor.

07/05/2021 11:19
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TAGS: İsmail Bozdağ Töre
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