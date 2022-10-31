Torino: 2 - Milan: 1 | Maç sonucu

Milan'ın İtalya Ligi'ndeki zirve yarışı Torino yenilgisiyle yara aldı. Milano ekibi, Torino'ya deplasmanda 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Ev sahibi ekip, 35 ve 37. dakikalarda bulduğu üst üste gollerle 2-0 öne geçti.



İlk yarıyı Torino önde tamamlarken, 67'de Junior Messias rakip defansın yaptığı büyük hatada farkı bire indirdi: 2-1.



Ev sahibi ekipte Juric, 70. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Milan, rakibinin 10 kişi kalmasına karşın aradığı golü bulamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.



4 maçlık galibiyet serisi sona eren Milan 26 puanda kaldı ve lider Napoli ile arasındaki puan farkı altıya çıktı.

Milan'ın deplasmandaki 17 maçlık yengilsizlik serisi ise sona erdi. Milano ekibi önceki 17 maçta 15 galibiyet alırken 5 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı.



Torino ise puanını 17'ye çıkardı.

Merih Demiral'lı Atalanta Empoli deplasmanından 3 puanla döndü

Ligin iddialı ekiplerinden Atalanta ise Empoli'yi deplasmanda 2-0 yendi. Mavi-siyahlı takım, bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 27'ye yükseltti ve puan tablosunda 2. basamakta yer buldu.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, Empoli karşısında maça ilk 11’de başladı ve 90 dakikada forma giydi.

Diğer yandan, ligde dün oynanan ve alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Cremonese-Udinese: 0-0, Spezia-Fiorentina: 1-2 ve Lazio-Salernitana: 1-3.

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31/10/2022 09:44