Toronto FC, Federico Bernardeschi'yi kadrosuna kattı

MLS ekiplerinden Toronto FC, Federico Bernardeschi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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16/07/2022

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Toronto FC, Federico Bernardeschi'yi kadrosuna kattı

Juventus'tan ayrılan Federico Bernardeschi'nin yeni takımı belli oldu.

MLS takımlarından Toronto FC'den yapılan açıklamada, İtalyan oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, Bernardeschi'nin çalışma izninin çıktıktan sonra kadroya kaydedileceği ifade edildi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Toronto FC Başkanı Bill Manning, "Federico'yu takıma kazandırabildiğimiz için çok mutluyuz. Hem kişilik hem de sporcu olarak ihtiyaç duyduğumuz her şeyi bize kazandıracak." dedi.

Juventus'la sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Federico Bernardeschi, geçtiğimiz sezon 36 maçta süre alırken 2 gol ve 6 asist kaydetti.

28 yaşındaki oyuncu daha önce Crotone ve Fiorentina'da forma giymişti.

16/07/2022 09:56
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TAGS: Toronto FC, Federico Bernardeschi
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