'Toros 100 Yaşında' kitap lansmanı 27 Ocak'ta yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın 100. doğum günü etkinliklerle kutlanacak. Bu özel gün kapsamında düzenlenen etkinliklerden biri de "TOROS 100 YAŞINDA" isimli kitabın lansmanı olacak.

Lansman etkinliği, 27 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kitap, Denktaş'ın hayatını, liderliğini ve mirasını anlatarak, onun önemli 100. doğum gününe özel bir hediye niteliği taşıyor.

Etkinliğe, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da katılıyor. Prof. Dr. Ortaylı, "Artık Herkes Onun Yolunda: Rauf Denktaş" başlıklı söyleşisiyle izleyicilere Denktaş'ın hayatındaki dönüm noktalarını ve etkileyici liderlik özelliklerini paylaşacak.

Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinliğe tüm halkın davetli olduğu kaydedildi. Denktaş'ın hatırasını yaşatmak ve onun mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenecek etkinliğe katılımın yoğun olması bekleniyor.