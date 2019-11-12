Toros: 2020 bütçe rakamları hayal kırıklığı ve endişe yarattı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fikri Toros, bütçenin sabit ve dar gelirli çalışanları daha da fakirleştirecek, özel sektör yatırımlarını ürkütecek noktada olduğunu belirterek, “2020 bütçe rakamları hayal kırıklığı ve endişe yarattı” dedi.

Komite bugün başladığı 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmesine devam ediyor. Toros, bütçeye ilişkin konuşmasında, görüşmeleri süresince, bütçe rakamlarının sosyal ve ekonomik sıkıntılara çare olmayacağı yönünde argümanlarını ortaya koyacaklarını söyledi.

Toros, ekonomik aktivitenin ve istihdamın artırılması gibi temel hedeflerin bütçede yer alması gerektiğini belirterek, bütçede bir alana ayrılmış kaynağın, o kaynağın sürdürülebilir olmasına hizmet etmesi gerektiğini belirtti.

CTP olarak demokrasi, insan hakları, yoksullukla ilgili mücadele konularında ciddi hassasiyetleri bulunduğunu belirten Toros, partinin ilke ve ideallerinin bu doğrultuda şekillendiğini kaydetti.

Ekonominin üzerine yaslanabileceği ekonomik aracın, maliye politikaları olduğunu dile getiren Toros, ekonomik hedef belirlenmediği takdirde büyük bir boşluk yaşanacağını belirtti.

Toros, bütçe açıklarının ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğuna değinerek, mali disiplin elde edildiği kadar, harcama yapılması gerektiğini kaydetti.

Fikri Toros, belirlenecek makro ekonomik hedeflere ulaşmak adına devletin kullanacağı alanlardan birinin de mali bütçe olduğunu söyleyerek, devletin yerel pazarın en büyük müşterisi olduğunu belirtti.

“Mevcut sistemimiz mali yönden sürdürülebilir değildir” iyen Toros, bütçenin objektif bir zeminde tartışılması gerektiğini kaydetti.

Bütçenin sabit ve dar gelirli çalışanları daha da fakirleştireceğini, özel sektör yatırımlarını ürkütecek noktada olduğunu söyleyen Toros, UBP-HP döneminde atılan adımların halkın satın alma gücünü ve ekonomik çarkları olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bütçe oranlarına da değinen Toros, yüzde 11.9 olan hayat pahalılığının sabit gelirlilerinin yaşam standartlarını korumasını sağlamayacağını savundu.

TC-KKTC protokolünde yaşanacak herhangi bir sıkıntının bütçeyi zora sokacağını söyleyen Toros, 2020 yılında personel gidenlerinin bütçenin yüzde 78’ine tekabül ettiğini, bunun da acil ihtiyaçlara gereken bütçenin ayrılamayacağı anlamına geldiğini belirtti.

Toros, Fiyat İstikrar Fonu’nun yüzde 15 buçuk oranında artırıldığını söyleyerek, bu artışın öncelikle petrol fiyatları ve dövize bağlı olduğunu kaydetti.

Bütçe rakamlarının ülke genelinde fakirleşmeye yol açacağına inandığını belirten Toros, “Yanılmayı dilerim” dedi.

12/11/2019 15:46