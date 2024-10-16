Toros: BM'nin Yeni yol haritası Kıbrıs için umut ışığı olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fikri Toros, Crans-Montana konferansının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından devam eden çıkmazın aşılması için yeni bir yöntemsel yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs sorununa yönelik iki aşamalı bir yol haritası hazırladığını ve bu doğrultuda yeni bir girişim başlatacağını ifade etti.

Fikri Toros'un açıklamasının tamamı şöyle:

DİYALOG, DİPLOMASİ, MÜZAKERE

2017 Crans-Montana konferansının başarısızlığa uğramasından bu yana devam eden çıkmazın aşılmasına ve çözüm sürecinin kapsamlı bir siyasi anlaşmayla sonuçlanabilmesi için gerekli olan farklı bir yöntemsel yaklaşıma ilişkin önerilerimizi BM’in yanısıra tüm muhataplarımıza anlatıyoruz.

Bu bağlamda, BM Genel Sekreteri’nin kapsamlı çözüme olan bağlılığını yineleyerek iki aşamalı yeni bir yol haritası hazırlamış olduğu ve bu doğrultuda yeni bir girişim başlatacağı, Kıbrıs’ımızın geleceği açısından yeni bir umut ışığı yakmıştır.

Dün akşam liderlerle paylaşılan yeni yol haritası çerçevesinde,

BM Genel Sekreteri tarafından belirlenecek yakın bir tarihte garantör ülkelerin de katılımıyla genişletilmiş bir gayrı resmi toplantı yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.

Ayrıca, ilave geçiş noktalarının da aralarında bulunduğu birtakım Güven Artırıcı Önlemleri görüşmek üzere liderler Kıbrıs'ta bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardır.

Liderlerle dün akşam gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres BM'nin Kıbrıs sorununa tüm Kıbrıslı’ların ve gelecek nesillerin yararına olacak barışçıl bir çözüm bulunmasına dair kararlılığını yinelemiştir.

Ortak yurdumuzun menfaatleri çerçevesinde enerji, iklim krizi, sağlık, doğal afet ve sosyo-ekonomik ihtiyaçları kapsayan Güven Artırıcı Önlemlerin, barış tesisi sürecinde yadsınamaz bir öneme sahip olduğu kesindir!

Ada genelinde dolaşım özgürlüğü bir temel hak olduğu gibi ayni zamanda insancıl bir konudur. Toplumlar arası sosyo-kültürel ve ticari işbirliklerinin yanısıra, toplum fertlerinin günlük yaşam kalitesini iyileştirmek, federal ortaklığın temel gereksinimi olan karşılıklı güven ve sinerjik kazanımların yaşanır hale getirilmesi, barış tesisi sürecinin zaruri unsurlarıdır.

Dün akşam BM merkezinde gerçekleşen gayri resmi toplantının sonuçlarını selamlar, bu vesileyle iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün yegane gerçekçi çözüm modeli olduğunu bir kez daha hatırlatırım. Sonuç odaklı müzakerelerin devam edebilmesi için gerekli olan siyasi ortamın ivedilikle oluşturulması, liderlerin asgari sorumluluğu olduğu da unutulmamalıdır!