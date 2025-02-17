Toros: Hükümet bu tür katliamlara fırsat tanımıştır...

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
17/02/2025

Toros: Hükümet bu tür katliamlara fırsat tanımıştır...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Karpaz’da 14 eşeğin vahşice vahşice katledilmesini kınadı.

Toros, Faillerin bir an önce bulunması ve en ağır şekilde cezalandırılması için yetkilileri göreve çağırdı.

Toros’un açıklaması şöyle:

Karpaz’da Yaşanan Bu Menfur Olayı Esefle Kınıyorum

Karpaz yarım adasında özgürce dolaşan eşeklerimiz, Kıbrıs’ımızın önemli sembollerinin bir parçasıdır. Eşeklerimizin vahşice öldürülmesi, sadece hayvan haklarına yönelik yapılmış canice bir davranışla sınırlı değildir. Aynı zamanda toplumumuzun değerlerini çiğneyen ve vicdanını dağlayan bir olaydır!

Bilinmelidir ki, hükümet hayvan haklarını koruyacak yasal düzenlemelerin gerekliliğini göz ardı ederek bilinçli bir şekilde engellemiş, ve bu tür katliamlara fırsat tanımıştır.

Bu bağlamda hükümet bu vahşete  suç ortağı olmuştur!

Hayvanlara yönelik şiddetin geldiği nokta, toplumsal değerlerin uğradığı erozyonunun bariz bir göstergesidir.

Faillerin bir an önce bulunması ve en ağır şekilde cezalandırılması için yetkilileri göreve çağırıyorum!

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Toros: Hükümet bu tür katliamlara fırsat tanımıştır...
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.