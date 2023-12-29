Toros: İktidarda olanları değiştirmenin yegane adresi seçimlerdir

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fikri Toros, 2024 yılına girerken sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin etkisi altında geçen yılın zorluklarına vurgu yaparak, ülkedeki siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlara dikkat çekiyor. Toros, jeopolitik ve jeostratejik istikrarsızlıkların yanı sıra iklim ve enerji krizlerinin de gündemde olduğunu ifade etti.

Açıklamasında, İsrail'deki insanlık dramına dikkat çeken Toros, çözümlenmemiş siyasi sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Toros, Kıbrıs'taki barış tesis sürecinde yaşanan çıkmazın aşılması ve uluslararası destekle kapsamlı bir siyasi uzlaşıya varılması gerekliliğine vurgu yaparak, bu süreçte siyasi liderlere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Toros, 2024 yılına girerken siyasi ve bürokratik yaklaşımları geride bırakma çağrısı yaparak demokrasilerde değişikliğin seçimlerle mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıca, Toros, Kıbrıs Türk Halkı'nın siyasi iradesinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de etkili olacağına inandığını belirtti.

Adaletin ve hukuki sorunların çözüm yerinin bağımsız yargı olduğunu vurgulayan Toros, bağımsız ve tarafsız yargının korunmasının herkesin asli görevi olduğunu söyledi.

Fikri Toros'un açıklamasının tamamı şöyle:

“2024 Yılına Girerken

Avrupa, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da devam eden jeopolitik ve jeostratejik istikrarsızlıktan, iklim ve enerji krizlerinin sonuçlarına kadar uzanan zorlukların etkisi altında geçen bir yılın sonuna geldik.

Ülkemiz özelinde derinleşen siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlar bölgesel zorluklarla birleşince, yenilikçi bir siyasi vizyon ve cesur eylemlerin zaruriyet haline geldiği herkes tarafından bilinmektedir.

İsrail’de yaşanmakta olan insanlık dramı, çözümlenmemiş siyasi sorunların yalnızca barışcıl yollarla çözümlenebileceği gerçeğinin en son örneğidir.

Bu gerçekten hareketle, Kıbrıs barış tesisi sürecinde devam eden çıkmazın ivedilikle aşılması ve uluslararası güçlerin de desteğiyle kapsamlı bir siyasi uzlaşıya varılması, yurdunu seven her siyasi liderin asgari sorumluluğu olduğunu yeniden hatırlatma ihtiyacı duymaktayım!

2024 yılına girerken, tükenmiş olan siyasi ve bürokratik yaklaşımları geride bırakmalıyız.

Demokrasilerde, “İktidar”da olanları değiştirmenin yegane adresi seçimlerdir.

Kıbrıs Türk Halkı, siyasi iradesini bugüne kadar layıkıyla ortaya koyduğu gibi, bundan sonra da ortaya koyacağına dair şüphem yoktur.

Diğer yandan, adaletin ve hukuki sorunların çözüm yeri kuşkusuz bağımsız yargıdır.

Bağımsız ve tarafsız yargı olgumuzu korumak da hepimizin asli görevleri arasındadır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, sorunlarımızın çözümüne yönelik büyük hedeflerimiz ve umutlarımız vardır. Yaşanmakta olan olumsuzluklar çözümlenemez değildir; bu yüzden, geleceğe umutla ve güvenle bakmamıza engel değildir. Bu büyük çınarın gölgesinde attığımız her adım, gelecek nesillere Barış, Demokrasi ve Özgürlük temelli bir Kıbrıs oluşturmak içindir. Bu hedefe giden yolumuzda, ilerici evrensel değerler kılavuzumuz olmaya devam edecektir.

Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen, küresel gelişmeleri takip eden, yenilikçi ve girişimci genç kuşaklarımıza baktıkça geleceğimizin aydınlık olduğuna dair inancım tamdır.

Düşünce özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları başta olmak üzere, çağdaş evrensel değerleri özümsemiş Kıbrıs Türk Halkı uygarlığın her alanında devam eden küresel yarışta yerini alacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Yeni Yılınızı en içten sevgi ve saygılarımla kutlarken, 2024 yılının Kıbrıs’ımıza ve tüm Dünya ülkelerine barış, sevgi, kardeşlik ve refah getirmesini dilerim.”