Toros: Kıbrıs Türk ekonomisini AB muktesebatıyla uyumlu, bir yapıya kavuşturmamız şart!

CTP Milletvekili Fikri Torors sosyal medya hesabından 2023 yılı mesajı paylaşımı yaptı.

Toros, "Kıbrıs Türk ekonomisini de Avrupa Birliği muktesebatıyla uyumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmamız şarttır." ifadelerini kullandı.

Fikri Toros'un paylaşımı şöyle:

2023 YILINA GİRERKEN…

Değerli Halkımız,

Kıbrıs barış tesisi sürecinde devam eden çıkmaz, başta Kıbrıs’ın kuzeyi olmak üzere Ada’mızın çekirdek konumunda olduğu Doğu Akdeniz bölgesini gittikçe tırmanan bir siyasi istikrarsızlığa sürüklemektedir.

Süregelen bu durum, Avrupa genelinde ve bölgemizde devam eden Ukrayna savaşı kaynaklı sosyo-ekonomik zorluklarla birleşince, maalesef son yıllarda yaşanan en ağır ekonomik ve mali krizlerden birini yaşamamıza neden olmaktadır.

2023 yılında bu olumsuzlukların hangi yöne evrileceğinden bağımsız olarak, toplumsal bütünlük içerisinde bu krizlerin yönetilebilmesi ve Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğe dayalı toplumsal varoluş mücadelesinin güçlendirilebilmesi için gerekli olan siyasi ortamın oluşturulması zaruridir.

Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı federal çözüme ulaşabilmek için Kıbrıslı Rum muhataplarımız başta olmak üzere, Kıbrıs barış tesisi sürecine taraf olan tüm paydaşlarla karşılıklı saygı ve empati temelli, yapıcı bir diyalog kurulmasının önemine inanıyoruz.

Bununla eş zamanlı olarak, Kıbrıslı Türkleri layık oldukları refaha eriştirecek bir ekonomik ve mali yapının, gelecek kuşakların bu ülkede yaşayabilmelerinin yanı sıra Federal Kıbrıs’ın sürdürülebilirliği açısından da elzem olduğuna inanıyoruz. Ekonomik aklı öne çıkarmayan hiçbir siyasetin toplumumuzu refaha, Kıbrıs’ımızı da barış ve istikrara götüremeyeceği aşikardır.

Dolayısıyla çözüm sürecinin sonuç odaklı ve takvimli bir yöntemle devam etmesine yönelik çabalarımızı öncelerken, eş zamanlı olarak Kıbrıs Türk ekonomisini de Avrupa Birliği muktesebatıyla uyumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmamız şarttır.

Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının sahip olduğu ortak zenginlikler ve kültürel değerlerin oluşturduğu potansiyel sinerjiyi ortak kazanıma dönüştürebilecek olan Güven Yaratıcı Önlemlerin, federal çözüm için önemli bir teşvik ve motivasyon sağlayacağını vurgulamaya devam edeceğiz. Toplumlar arası güvenin arttırılmasını sağlayacak ve kapsamlı çözüme kaldıraç etkisi yaratacak olan tüm önerilerin, Birleşmiş Milletler zemininde müzakere edilmeleri ve çıkarlarımızı gözetecek şekilde yürürlüğe konmaları için katkılarımızı sürdüreceğiz.

Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen, küresel gelişmeleri takip eden, yenilikçi ve girişimci genç kuşaklarımıza baktıkça geleceğimizin aydınlık olduğuna dair inancım tamdır.

Düşünce özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları başta olmak üzere uygarlığın her alanında devam eden küresel yarışta, çağdaş evrensel değerleri özümsemiş Kıbrıs Türk Toplumu da yer alacaktır.

Bu duygularla Yeni Yılınızı en içten sevgi ve saygılarımla kutlarken,

2023 yılının Kıbrıs’ımıza ve tüm Dünya ülkelerine barış, sevgi, kardeşlik ve refah getirmesini dilerim.

Esen kalın…

Bu habere tepkiniz:



30/12/2022 10:47