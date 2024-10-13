Toros: Kıbrıs Türk halkının uluslararası platformlarda sesi olmaya devam edeceğiz

İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilmekte olan Parlamentolar Arası Birlik toplantısına (PAB) Cumhuriyet Meclisi'ni temsilen katılan CTP Girne Milletvekili Fikri Toros temasları değerlendirdi.

Toros değerlendirmesinde, toplantıda gerek Kıbrıs’ı çevreleyen jeopolitik görüşmeler gerekse Kıbrıs sorununun çözümüne dair çıkmazın nasıl aşılabileceği hususlarının konuşulduğunu söyledi.

Toros, toplantıda ayrıca BM Genel Sekreteri’nin aldığı yeni inisiyatif konusunda da görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti.

7 buçuk yıldır resmi bir müzakere sürecinin olmadığına işaret eden Toros, bu zaman içerisinde taraflar arasındaki diyalog ve diplomasiye azami derecede önem addettiklerini kaydetti.

Toros, bu bağlamda yapılan toplantıya önem verdiklerini ifade ederken Kıbrıs Türk halkının uluslararası platformlarda sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.