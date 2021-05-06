Toros: Kimse bu kimliği taşıyarak suç işlemedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fikri Toros, Meclis Genel Kurulu’nda “5+BM Toplantısı Sonrası Kıbrıs Çözüm Süreci” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ve sonrasında yaşananlara işaret eden Toros, Kıbrıslı Türklerin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin ortak sahibi olduğunu söyledi.

Bu konuda son günlerde zeminsiz bir tartışma başlatıldığını kaydeden Toros, Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıslı Rumların da bu doğrultuda pasaport sahibi olma hakkı olduğunu kaydetti.

Buna sahip olan 90 bin Kıbrıslı Türkü ötekileştirmeye ve küçük düşürmeye yönelik açıklamaları sahiplerine iade ettiğini belirten Toros, kimsenin bu kimliği taşıyarak suç işlemediğini, ya da etik dışı hareket etmediğini belirtti.

Müzakereler çerçevesinde belirlenen BM parametrelerine işaret eden Toros, müzakere tarihini özetledi.

Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlükten en çok zarar gören taraf olduğunu belirten Toros, Kıbrıs Türk tarafının toplumdan koparıldığını anlattı.

Meşru BM zeminini terk etmekle “kapsamlı çözüm öncesi yürütülen çabalara çomak sokulduğunu” ifade eden Toros, bugüne kadar yürütülen tüm müzakerelerin BM zemininde yürütüldüğünü, böylece eşit muamele görüldüğünü söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının mevcut statükonun devamını ister bir pozisyona düştüğünü anlatan Toros, bunun izole edilmek anlamına geldiğini ve bu durumun bedelinin de büyük olduğunu ifade etti.

Toros, BM Güvenlik Konseyi’nin bu gelişmeler sonrası büyük ihtimalle Kıbrıs Türk tarafının sunduğu önerileri şiddetle reddedeceğini söyledi.

Bu habere tepkiniz:



06/05/2021 15:31