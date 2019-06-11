Toros: Ön protokol var mı?

CTP Girne Milletvekili Fikri Toros, “Ekonomik ve Mali Protokol” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Türkiye ile imzalanacak protokol konusunda hükümet yetkililerinden açıklama isteyen Toros, protokolün 3 yıllık bir protokol olduğunu, 2020-2023 yıllarını kapsayacağını, dolayısıyla bugünden 2020’ye kadar 6 ayı kapsayacak bir “ön protokol”ün gündemde olduğunu basından okuduklarını da kaydetti.

Toros böyle bir ön protokol olup olmadığını sorarak konuyla ilgili bilgi istedi.

Belediyeler reformu konusuna da değinen Toros, bu konudaki plan ve çalışmalar hakkında da bilgi talep etti.

Fikri Toros, turizm teşviklerinin gözden geçirilmesi konusunda da bilgi istedi.

Bahsettiği ön protokolde kamu reformu ve özelleştirmeler konusunda herhangi bir madde göremediğini söyleyen Toros, bugüne kadar imzalanan ve bundan sonra imzalanacak protokollerin öngördüğü yapısal dönüşümün KKTC ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamayı hedeflediğini kaydederek bu konuya önem verilmesi gerektiğini belirtti.

AMCAOĞLU: “AMAÇ KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR SİSTEM”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da kürsüye çıkarak ekonomik protokollerin amacının kendi ayakları üzerinde duran bir sistem yaratmak olduğunu belirtti.

Teşvik sisteminin değişmesiyle turizm sektöründe önemli gelişmeler elde edildiğine işaret eden Amcaoğlu, kaynak akışı konusunda halka yanlış bilgi verildiğini dile getirdi.

Ekonomik programda yer alan düzenleme ve değişikliklerin daha müreffeh bir yaşam yaratmayı sağlıyorsa bunun bağımlılıkla nasıl ilişkilendirilebileceğini soran Amcaoğlu, yapısal dönüşümü sağlamak için Türkiye’nin know-how’ına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, gerekli reformların yapılacağını söyledi.

“UBP HÜKÜMETE GELMEDEN TASLAK ÇALIŞMA YAPTI”

Amcaoğlu, ekonomik protokol konusunda UBP’nin hükümete gelmeden taslak çalışmasını yaptığını da açıkladı.