Toros: Pandemi haritalarında KKTC’nin bilinmeyen bir bölge…

UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nin programı Cumhuriyet Meclis’inde görüşülüyor.

CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP hükümetleri ve politikalarının halkı fakirleştirdiğini, işletmeleri iflasın eşiğine getirdiğini, işsizlik rakamlarını artırdığını ve turizmde doluluk oranlarını düşürdüğünü savundu.

Federal çözüm iradesine sırt çevirmenin Kıbrıslı Türkleri yalnızlaştırdığını ileri süren Toros, hükümet programının “içi boş ve ciddi çelişkiler içeren bir program” olduğunu savunarak, “Bu bir hükümet programı değil, UBP’nin tükenmişliğinin bir itirafnamesidir” iddiasında bulundu.

Toros, hükümet programında, ülkeyi terk eden turizm emekçilerinin geri getirilmesi, turizmin nasıl korunacağı, turizm sektörünü olumsuz etkileyen aşı sertifikası sorununun çözümüne dair hiçbir şey bulunmadığını ileri sürdü.

Pandemi haritalarında KKTC’nin bilinmeyen bir bölge olarak yer aldığını söyleyen Toros, bu sorun çözülmediğinden turizmde ilerleme sağlanamadığını, buna yönelik çözüm için adım atılmadığını savundu.

“Federasyondan bu kadar korkmanıza anlam veremiyorum” diyen Toros, dünyanın yüzde 40’ının federasyonlarla yönetildiğini söyledi.

Seçimin kırılma noktası olduğunu kaydeden Toros, pandeminin halka gerçekleri hatırlattığını belirtti.

Yolların karanlık olduğunu ve trafik kazaları yaşandığını söyleyen Toros, bu gibi konularda çareler üretilebileceğini ve asgari ücreti artıracak adımlar atılabileceğini ve birleşik faiz külfetine çare bulunabileceğini ancak bu gibi adımların hükümet programlarında yer almadığını kaydetti.

Toros, yükseköğretime yönelik müsteşarlık kurulması gerektiğin dile getirdi.

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11/11/2021 17:09