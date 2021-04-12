CTP Milletvekili Fikri Toros, kayıt dışılık ile ilgili yaptığı konuşmada, ülkede işsizlik oranın arttığına işaret ederek, ekonomide ciddi daralma ve bütçe açıkları yaşandığını kaydetti.

Siyasi istikrarsızlığın, yatırımcıları korkuttuğuna dikkat çeken Toros, ekonominin büyümesinde istikrarlı bir siyasi yapının önemine değindi.

Ülkede yabancı sermaye desteğine ihtiyaç olduğuna işaret eden Toros, siyasi istikrarsızlık ve otorite boşluğun sonuçlarından birinin de kayıt dışı ekonomi olduğunu söyledi.

Toros, “ülkede İstikrar kalkınmayı, demokrasi de kalkınmayı sağlayacaktır” dedi.

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12/04/2021 18:48