Toros:‘Ulaşım ağının büyümesi bilet fiyatlarını da düşürecek’

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın 75 milyon 404 bin 400 TL’lik bütçesi görüşülüyor.

TOROS: “PROAKTİF, ETKİLİ BİR PAZARLAMA FONUNA İHTİYAÇ VAR”

İlk sözü alan CTP Milletvekili Fikri Toros, yabancı sermaye yatırımlarına olanak sağlayan turizmin Kuzey Kıbrıs için önemli olduğunu belirtti.

Toros, üçüncü ülkelerden turist getiren tur operatörlerine verileceği açıklanan 70 Euro’luk teşviklerin iki buçuk yıldan bu yana ödenmediğini kaydetti. Bunun çığ gibi büyüyen olumsuz etkiler yaratan bir sıkıntı olduğunu söyleyen Toros, buna yönelik ne yapılacağını sordu.

Proaktif, etkili bir pazarlama fonuna ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Toros, 20-25 milyon Euro gibi bir rakama ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Toros, bu konuya ayrılan bütçe rakamlarının ne olduğunu sordu.

Turizm fonunun yüzde 50’sinin turizme, diğerinin de maliyeye ayrıldığını belirten Toros, bu fonun maliyeye ayrılan kısmının da turizme yönlendirilmesi gerektiğini, bu rakamın pazarlamaya ciddi katkısı olacağına inandığını ifade etti.

Turizm sektörünün can damarının ulaşım olduğuna işaret eden Toros, son yıllarda uçak seferleri ve şirket sayısında azalmanın ciddi sıkıntı yarattığını belirtti.

“ULAŞIM AĞININ BÜYÜMESİ BİLET FİYATLARINI DA DÜŞÜRECEK”

Toros, THY’nin Türkiye’nin sadece 8 şehrinden Ercan’a doğrudan uçuş yapmasının üzücü olduğunu söyleyerek, ulaşım ağının genişletilmesi ile koltuk arzının arttırılması, kişi başına düşecek bilet ücretini düşüreceğini kaydetti.

Ülkede turizm stratejisinde şans oyunları sektörü oluştuğunu, ancak çeşitliliğe ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Toros, bakanlığın agro turizm, sağlık turizmi ve şehirlerin surlariçi bölgelerinin ( Old Town ) restore edilmesi, butik oteller, marina yatırımları gibi çeşitlilik projelerine yönelik açıklamaları olduğunu, bunların ne durumda olduğunu sordu. Toros, “Ben hiçbirinin hayata geçtiğini görmedim. Bunlar çok önemli projelerdir” dedi.

Yerli üretim ve emeğin turizm sektörüne kazandırılması gerektiğini dile getiren Toros, bunun birçok açıdan gerekli olduğunu, üretim ve istihdama aynı zamanda yerel kültürün tanıtımına katkı yapacağını belirtti. Toros, bunun teşviklerin bir koşulu haline gelmesi gerektiğini kaydetti.

“ÇEVREYİ KİRLETENLERE YÖNELİK YAPTIRIMLAR CAYDIRICI DEĞİL”

Çevrenin ihmal edildiğini belirten Toros, çevreyi kirletenlere yönelik yaptırımların caydırıcı olmadığını, çevre eğitiminin yetersiz olduğunu, geri dönüşüm stratejisinin yerleşmediğini ve hiçbir yerde çöp ayrıştırılması yapılmadığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs deniz suyu temizliğinin AB standardına erişimine yönelik AB Mali Yardım Tüzüğü’nden yararlanılabileceğini kaydeden Toros, Avrupa Komisyonu ile ilişkilerin ne durumda olduğunu ve recycling projesi konusunda AB ile işbirliği olup olmadığını sordu.

26/11/2019 20:03