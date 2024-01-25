Torun sevinci yaşayan İbrahim Tatlıses duyurdu: İkizlerden birinin kalbinde sorun var

Geçtiğimiz günlerde torun sevinci yaşayan İbrahim Tatlıses, torunlarından birinin kalbinde sorun olduğunu duyurdu ve sevenlerinden dua istedi.

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25/01/2024

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Torun sevinci yaşayan İbrahim Tatlıses duyurdu: İkizlerden birinin kalbinde sorun var

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleri geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi.

2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan çift bebeklerine kendi babalarının adını koydu.
İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir oldu.

Torun sevinci yaşayan İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabında torunlarının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Tatlıses "Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum... İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun" açıklamasında bulundu.

25/01/2024 13:28
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TAGS: torun, ibrahim tatlıses, kalp,
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