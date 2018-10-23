Müziğinden çok her daim stiliyle ve Instagram hesabında verdiği seksi pozlarla gündemde olan eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic’in eşi Jelena Karleusa, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğrafla da şaşkına çevirdi.

Kim Kardashian’a benzetilen ve zaman zaman aynı kıyafetleri giydiğini gördüğümüz Jelena, geçen hafta dolardan yapılmış bir şalla sokağa çıktı. Daha önce de dolarlı çizmeleri ve kıyafetleriyle dikkat çeken Karleusa’nın gönderisi, sosyal medyaya damgasını vurdu. En çok paylaşılan yorum ise ‘Tosic’in parasını yemiyor giyiyor’ oldu.