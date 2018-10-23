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'Tosic'in parasını yemiyor, giyiyor'

Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in şarkıcı eşi Jelena, geçtiğimiz gün omuzlarına attığı dolarlı şal ile şaşırttı...

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23/10/2018

'Tosic'in parasını yemiyor, giyiyor'

Müziğinden çok her daim stiliyle ve Instagram hesabında verdiği seksi pozlarla gündemde olan eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic’in eşi Jelena Karleusa, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğrafla da şaşkına çevirdi.

yelena

Kim Kardashian’a benzetilen ve zaman zaman aynı kıyafetleri giydiğini gördüğümüz Jelena, geçen hafta dolardan yapılmış bir şalla sokağa çıktı. Daha önce de dolarlı çizmeleri ve kıyafetleriyle dikkat çeken Karleusa’nın gönderisi, sosyal medyaya damgasını vurdu. En çok paylaşılan yorum ise ‘Tosic’in parasını yemiyor giyiyor’ oldu.

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TAGS: Tosic, Jelena
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