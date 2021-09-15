'Tostçu Mahmut' adıyla bilinen Anıl Kurt hayatını kaybetti!

Türkiye'de meydana gelen trafik kazasında Tostçu Mahmut olarak bilinen ünlü tostçu Anıl Kurt yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi.





'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey?" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt, İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti.

Kurt'un kullandığı minibüs, iddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.Y. (42) yönetimindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurt’un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü M.Y. yara almazken, Kurt’un cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

SOSYAL MEDYADAN HIZ PAYLAŞIMI

Öte yandan Anıl Kurt’un, kazadan dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Kurt’un, Müslüm Gürses şarkısı dinlerken, saatte 206 kilometre hızla ilerlediğini gösteren hız göstergesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, paylaştığı görüldü. Başka gönderisinde ise ‘Daha yeni başladık’ notunu paylaşan Anıl Kurt'un cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.

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15/09/2021 14:39