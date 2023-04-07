Tosuncuğun 'Kara kutusu' geliyor

Kamuoyunda "Tosuncuk" olarak bilinen Mehmet Aydın'a Uruguay'a kaçtığı zaman yardımcı olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, yakında Türkiye'ye getiriliyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Kaya'yı almak için özel bir ekip yakında Uruguay'a gidecek.

Çiftlik Bank skandalının ortaya çıkmasının ardından adı ilk kez duyulan Osman Naim Kaya'nın asıl mesleği kaynakçılık. Kaya, "Tosuncuk" Mehmet Aydın'dan çok uzun zaman önce Uruguay'a gitti. Mehmet Aydın'ın bu ülkeye kaçmasının ardından iki kişinin yolları kesişti. Mehmet Aydın'ın güvenini kazanan Kaya, daha sonra sağ kolu oldu ve önemli işleri takip etmeye başladı. Aydın’ın kullandığı Ferrari de dahil Uruguay’daki mal varlığı onun üzerine kayıtlıydı, özel jetlerle geziyordu.

Türkiye’deki soruşturma ve tutuklamalar başlayınca Osman Naim Kaya hakkında da Kırmızı Bülten çıkarıldı. Uruguay makamları da harekete geçti. Kaya, 2018’in mart ayında Uruguay’da tutuklandı. Kara para aklama suçundan yargılandı. Kaya mahkemeyle anlaşarak bir kısım malvarlıklarını Uruguay devletine iade etti ve 4.5 yıl ev hapsi aldı. Türkiye’ye iade edilmedi.

"ÇİFTLİK BANK'TA TEK EZİYET ÇEKEN BENİM"

Kaya, daha sonra Türk basınına yaptığı açıklamalarda, iddiaları reddederken; Tosuncuk ile Aralık 2017'den sonra görüşmediğini belirtti. Ancak Tosuncuk'un Çiftlik Bank'la edindiği serveti Uruguay'da işlettiği için, yani kara para aklanmasına yardımcı olmak suçundan 22 Mart 2018'de dört ay tutuklu kaldığını, 4 yıl 6 ay ceza aldığını ifade eden Kaya, şunları söylemişti:

“Bitcoin makinalarını hayatımda görmedim. Tosuncuk'un, ismini hatırlamadığı Uruguaylı kim? Üç milyon dolar veriyorsun, ismini not etmiyorsun. Mantığın alıyor mu? ‘Şirketin arazilerine el konuldu' diyor. Papibark'ın arazisi yok. Tutuklanınca Interpol dükkanımı talan etti, kara paradan elde edildi diye. Diyelim ki bana para verdi. Neyle verdi? Banka hesabım yok ki? Çiftlik Bank'ta tek eziyet çeken benim. Yirmi yıldır çalışıp biriktirdiklerimi batırdım. Uruguay'a gazbetonu ben soktum. Bunlar yüzünden hayatım alt üst oldu.”

İDDİANAMEDE NE VARDI?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer aldı. Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatıldı.

Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu ve örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi eşliğinde incelendiği, gerekli kurumlardan raporların temin edildiği belirtildi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur’un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildi.

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07/04/2023 11:45