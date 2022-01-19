Tosuncuk'tan 'dolar kuru' ile savunma

Tutuklu yargılandığı Çiftlik Bank davası duruşmasında ifade veren Mehmet Aydın, serbest kalması durumunda mal varlığı ile mağduriyetleri gidereceğini iddia etti. Mal varlığının 4 yıl önce 34 milyon lira olduğunu söyleyen Aydın, "Dolar kuru değiştiği için şimdi daha çok yükseldi" dedi. Mahkeme, Aydın ve ağabeyinin tahliye taleplerini geri çevirdi.

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın tahliye talebi reddedildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3 ayrı davaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Duruşmada 5 tutuksuz sanık ile taraf avukatları da hazır bulundu. 3 ayrı davada toplamda 34 müşteki yer aldı.



"MAL VARLIĞI SATILIP MAĞDURLARA DAĞITILSIN"

Mehmet Aydın'ın avukatı müvekkilinin mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını ve mal varlığının satılarak mağdurların zararlarının giderilmesi talebini tekrarladı. Ayrıca Mehmet Aydın'ın tahliyesini talep etti.



2 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI



Tek tek beyanları alınan 34 müşteki 4 bin ile 158 bin lira arasında değişen miktarlarda para yatırdıklarını, yatırdıkları paranın bir kısmını alabildiklerini belirtti. Çiftlik Bank sistemine televizyon reklamlarından, sosyal medyadan ve arkadaşlarından duyarak katıldıklarını kaydeden 34 müştekiden 32'si sanıklardan şikayetçi oldu.



Toplam zararının 30 bin ve 15 bin lira olduğunu söyleyen 2 kişi ise sanıklardan şikayetçi olmadığını ifade etti.



Müştekilerin beyanlarının alınmasının ardından söz verilen Mehmet Aydın, yayınladıkları televizyon reklamlarında Çiftlik Bank oyununun reklamını yapmadıklarını öne sürerek "Biz Çiftlik oyununa para yatırın demedik. Orada sucuk, peynir gibi ürünlerimizin reklamını yaptık" dedi.

Sistemin kapanması halinde 90 gün içinde ücret iadesi yapılacağını söylediklerini belirten Aydın, "İnsanlar 90 gün beklemeden şikayet ettiği için ödemeleri yapamadık" ifadelerini kullandı.

"DOLAR YÜKSELİNCE MAL VARLIĞIM DA YÜKSELDİ"



Mehmet Aydın el konulan mal varlığının satılarak mağdurların zararlarının karşılanması talebini yineledi.



Mahkeme Başkanı da Aydın'a "Uruguay'da veya Kıbrıs'ta el konulan malvarlığın var mı?" diye soru sorunca sanık Mehmet Aydın da "Toplamda 34 milyon liralık mal varlığım vardı 4 yıl önce. Dolar kuru değiştiği için daha çok yükseldi. Mahkemenin gidişatına göre oradaki mal varlıklarımın durumunu da çözeceğim. Burada beraat edersem çözebilirim çünkü yurtdışında para kara para olarak gözüktüğü için bloke koydular" şeklinde cevap verdi.



"BANA BİR TANE YALANIMI SÖYLESİNLER"



Mehmet Aydın, "Müştekiler şu an salonda ben ne söylemişim ki yalan çıkmış. Dolandırıcılıkla suçlanıyorum. Bana bir tane yalanımı söylesinler, ben de nasıl dolandırdığımı öğreneyim" dedi. Mehmet Aydın'ın bu cümlesinin üzerine müştekilerden birkaçının tepki göstererek duruşma salonundan ayrıldığı görüldü.



"ASGARİ ÜCRETLE MAAŞ KARŞILIĞI ÇALIŞTIM"



Söz verilen Fatih Aydın ise müştekilerin hiçbirini tanımadığını ve hiçbirinden para almadığını öne sürdü. Mağdurların beyanlarında para iadesi almak istediklerine dikkat çeken Fatih Aydın, "Dolandırıcı diye iftira atıyorlar bize. Ben suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum. Ben yurtdışında kaçak olarak yaşamadım. Yurt dışında çalışma iznim ve çocuklarım vardı. Ben kardeşimin şirketlerinden mal varlığı yapmadım, üzerime para çekmedim. Asgari ücretle maaş karşılığı çalıştım. Haksız kazanç da elde etmedim" şeklinde konuştu.

"SATTIĞIM DAİRE 2 MİLYON LİRA OLDU"



Önceki duruşmalarda şikayetçi olan müşteki Barış Tüzel söz aldı. Sanıkların reklam vererek insanların güvenini kazandıklarını belirten Tüzel, "Bu şekilde biz yatırım yaptık, inandık ancak paramızı alamadık. Biz bu paramızı ne üzerinden alacağız, karşılayabiliriz diyorlar. Ben 500 bin yatırdım dairemi satıp o daire 2 milyon lira oldu" dedi.

MAL VARLIĞI TESPİT EDİLECEK



Avukatların beyanda bulunmasının ardından tekrar söz alan Mehmet Aydın, Türkiye'deki el konulan mal varlığının değer tespitinin yapılmasını istedi. Aydın kendi hesabına göre 200 milyon lira değerinde Türkiye'de el konulan mal varlığının olduğunu söyledi. Mahkeme Başkanı da müştekilerin zararının tespit edilmesinin ardından Mehmet Aydın'ın mal varlığının değerinin tespit edileceğini ifade etti.



Savcı sanıkların tutukluluk halinin devamını ve mal varlığına konulan tedbirlerin devam etmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 davada da tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıkların mal varlığına konulan tedbirlerin devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. ntv

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19/01/2022 13:25