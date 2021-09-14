Çiftlik Bank davası: 'Tosuncuk' ikinci kez hakim karşısında

İkinci kez hakim karşısına çıkan ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın 75 bin yıla kadar hapsi isteniyor.

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14/09/2021

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Çiftlik Bank davası: 'Tosuncuk' ikinci kez hakim karşısında

İkinci kez hakim karşısına çıkan ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın 75 bin yıla kadar hapsi isteniyor.

Çiftlikbank binlerce insanı dolandırarak firar eden ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Aydın’ın 75 bin yıl hapsi istendi.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan ilk kez mahkeme salonuna getirildi.

 “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapsinin istendiği yargılamada Aydın, mağdurların zararını karşılayacak bir parası olmadığını ancak yurtdışında ve yurtiçinde el konulan malvarlıklarıyla zararını giderebileceğini söylemişti.

14/09/2021 11:37
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TAGS: Tosuncuk, 75 bin yıl, hapis, ceza,
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