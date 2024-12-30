Tosunoğlu: 2025’in çok daha iyi bir yıl olmasını dilerim

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tosunoğlu, 2025’in barış, refah ve umut dolu bir yıl olmasını diledi.

Tosunoğlu, “Bilinç en çok dünden, umut ise yarından beslenir. Yaşadıklarımızdan ders almalı, geleceğe umutla bakmalıyız,” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bilinç en çok “dün”den, umut ise “yarın”dan beslenir. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersler önemli, yaşayacaklarımıza dair ümidimiz kıymetli… 2024 artık geride kaldı. 2025’in çok daha iyi bir yıl olmasını dilerim. Yeni yıl ülkemize sorunları değil çözümleri konuşacağımız, umudun canlı, sevincin bol olduğu, bereketli günler getirsin; bölgemizde ve dünyamızda barış ve refah yılı olsun. Tüm dostlarıma ve sevgili vatandaşlarımıza sağlık ve huzur içinde geçecek güzel bir yıl dilerim.