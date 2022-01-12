Tosunoğlu: Çocuklarımız ve gençliğimiz için çalışmaya devam edeceğim

DP Lefkoşa milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, Tosunoğlu Okul Öncesi Eğitim Merkezi ziyaret etti.

Tosunoğlu yaptığı açıklamada, Tosunoğlu Okul Öncesi Eğitim Merkezi'nin, benim ve ailemin, bu ülkeye, bu topraklara duyduğumuz sevgi, saygı ve bağlılığın da bir simgesi. olduğunu vurguladı.

DP Lefkoşa milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, "Hayatımız boyunca, burada kazandık, burada harcadık. Bu ülkenin çocuklarına ve gençlerine inandık.

Gerek spora gerek sivil toplum örgütlerine, gerekse görev aldığım kamu kurum yönetimlerinde de hep, geleceği şekillendirecek eğitim ve çoçuklarımız/ gençlerimiz odaklı adımlar için çalıştım.

Bugün de ailemle birlikte Tosunoğlu Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ni yerinde yeniden ziyaret ederek, okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldik.

Herhangi bir alt yapı eksikliği olmaması adına da yıllardır olduğu gibi, üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin yüz akı bir eğitim yuvasını ayakta tutan Tosunoğlu Okul Öncesi Eğitim Merkezi müdür ve tüm eğitimcilerine teşekkür ederim. Bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da eğitim için, çocuklarımız ve gençliğimiz için çalışmaya, onlarla paylaşmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



12/01/2022 10:22