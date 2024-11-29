Tosunoğlu: Demokrat Parti’de Fikri Ataoğlu’na güven tamamen bitti

Demokrat Parti’den istifa eden bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Hüseyin Ekmekçi’nin sunduğu Günaydın Haber Kıbrıs programına konuk oldu. Tosunoğlu, istifa gerekçelerini açıklarken, Demokrat Parti’nin yönetim anlayışını sert bir şekilde eleştirdi.

"Ülkeme Hizmet Etmek İçin Siyasete Girdim"

Siyasete giriş amacının ülkesine hizmet etmek olduğunu belirten Tosunoğlu, "Hiçbir zaman şahsi taleplerim olmadı. Demokrat Parti’deki tek adam rejimine karşıydım." dedi.

"İndir Arap, Kaldır Arap Şeklinde Hareket Edemem"

Tosunoğlu, ülke menfaatine uygun her türlü yasaya onay vereceğini ve mecliste nisap sağlanmasına destek olacağını vurguladı. Ancak, "Tek ve matematiksel bir konu üzerinden hareket edemem, indir Arap kaldır Arap şeklinde çalışmam" diyerek mevcut sistemi eleştirdi.

"Herkes görüşünü açıkladı, ancak Fikri Ataoğlu’ndan ses çıkmadı"

Limanların özelleştirilmesi yasa tasarısının meclise geldiği süreci de eleştiren Tosunoğlu, "Yasal değişikliklerden son anda haberimiz oluyor. Bakanlar Kurulu’ndan geçmiş olmasına rağmen Fikri Ataoğlu tasarıyı okumamıştır bile. Herkes görüşünü açıkladı, ancak Fikri Ataoğlu’ndan ses çıkmadı" ifadelerini kullandı.

"Demokrat Parti’de Fikri Ataoğlu’na olan güven tamamen bitti"

Tosunoğlu, Demokrat Parti’de Fikri Ataoğlu’na olan güvenin tamamen bittiğini belirterek, "Bu yönetimin hiçbir demokratik yapısı kalmadı. Ali cengiz oyunlarıyla bu süreci götürdüğü, anti-demokratik bir anlayışla hareket ettikleri ortada" dedi.