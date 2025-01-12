Tosunoğlu: Denktaş’ın tarihsel önderliğine çok şey borçluyuz

Bağımsız milletvekili Hasan Tosunoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tosunoğlu mesajında “ Bu topraklara bağlıyız… Ülkemizi ve insanımızı seviyoruz... Devletimize inanıyoruz... Sorunların üstesinden gelmek için azimle çalışmaya, hiç yılmadan kararlılıkla mücadele etmeye kararlıyız. Hiçbir zorluk vatan sevgimizi aşındıramaz. Özgürlüğün ve bağımsızlığın kıymetini yaşayarak öğrenen bir halk olarak yolumuzdan şaşmayacağız. Kurucu Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Rauf Raif Denktaş’ın tarihsel önderliğine çok şey borçluyuz. Başardıkları ve öğrettikleriyle toplumsal kaderimize yön çizdi. Bundan sonra da rehberimiz olmaya devam edecek. Hiç eskimeyen; bilakis gün geçtikçe yolumuzu daha çok aydınlatan ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalacağız. Bedenen aramızdan ayrılışının 13’üncü yılında aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğilirim. Fikirleri zihnimizde, hatırası kalbimizde sonsuza dek yaşayacak…” ifadelerini kullandı.