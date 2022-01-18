Tosunoğlu: DP olarak hükümette olmaktan korkmuyoruz…

Demokrat Parti Lefkoşa milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“Maddi sıkıntılar büyük hükümete gelmekten korkmuyor musunuz” sorusuna yanıt veren Tosunoğlu, KKTC’nin KKTC’nin maddi kaynaklarının yeterli olduğunu ancak doğru yönetilmesi gerektiğini savundu.

Asgari ücrete yapılan artışın açlık sınırının biraz üzerinde olduğuna dikkat çeken Tosunoğlu, iş verenlerin de desteklenmesi gerektiğini söyledi. Pandemi döneminde alınana popülist karalar nedeniyle ülkenin bu durumda olduğunun altını çizen Hasan Tosunoğlu “Popülist kararların bedelini bugün ödüyoruz” dedi.

Hasan Tosunoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Devletin yapamadıkları yüzünden iç borçlanmaya gidiliyor. Vergi Dairesi’nin 500 milyon TL alacağı varken bizler memur maaşlarını ve bütçemizdeki eksik kalemleri ödemek için bankalardan borçlanmaya gidiyoruz. Bu kabul edilemez.

Demokrat Parti, doğru tespit yatarak pragmatik çözümlerini toplumla paylaşan bir siyasi partidir.

Biz hükümete gelmekten korkmuyoruz çünkü bu ülkenin maddi kaynakları yeterlidir, yeter ki bu kaynakları doğru şekilde değerlendirelim.

Bu ülkede sanal bahis diye bir gerçeklik var ancak bu siteler devlet tarafından görülmüyor ve bu sitelerin illegal şekilde hayatların sürdürmesine seyirci kalıyor.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da daha önce ifade etti bu sitelerin yıllık çevirdiği para 50 milyar TL bandında.

Bu parayı biz vergilendirebilirsek KKTC ekonomisine 1 buçuk milyar dolar girdi sağlayabiliriz.

Çok basit bir argüman ancak bu bize hızla çözüm üretebilir ve hazinenin ve maliyenin hiçbir şekilde iç ve dış borçlanmaya gitmemesini sağlayabilir.

Ülkemizin 800-900 milyon dolar yıllık bütçesi olduğunu düşünürsek 1 buçuk milyar doların aslında buradan vergilendirilerek toplumun lehine kullanılması durumunda neler yapabileceğimizi çok net gösterebilir.

Biz hangi sektörde olursa olsun kayıt dışılığı engellemek zorundayız. Kayıt dışılığı engellediğimiz zaman ülkenin yerel kaynaklarının döngüsüne 2-3 kez yetebilecek potansiyeldedir.

“Pandemi döneminde popülist karalar alındı”

Pandemi döneminde popülist karalarla bilim dışı olarak ülke işletmelerinin kapatıldığına dikkat çeken Tosunoğlu bu durumun ekonomiyi ciddi sıkıntılara soktuğuna dikkat çekti.

Tosunoğlu şöyle devam etti: Ülkede 5 vaka varken hepimizi eve kapattılar biz pandemiyi iyi yönetiyoruz diyerek ekonomiyi sıkıntıya soktuk, turizmciyi iflas ettirme noktasına getirdik, esnaf ve zanaatkarları sıkıntıya yoktuk ve tabiatıyla sosyal sigorta ve ihtiyat sandığını dairelerimizin yatırım almamasından dolayı ciddi bir gelir kaybı yaşandı.

Bu yönde de birçok üçüncü ülke vatandaşı kendi ülkesine döndü. 2 dairenin de gelirleri halen çok az bu noktada bütçe açığı vermesi o dönemin hükümetinin almış olduğu kararların yansımasıdır.

“İş veren desteklenecek”

Asgari ücret konusunda da açıklamalarda bulunan Hasan Tosunoğlu, asgari ücretin açlık sınırının bir tık üstünde olduğunu bu nedenle artışa karşı olmadıklarını ancak işletmelerinde destelenmesi gerektiğini savundu.

DP’nin hükümette olması durumunda iş verenlere çalışanlarının sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinde yüzde 50 destek verileceğine dikkat çeken Tosunoğlu “Ancak bu bile yeterli değil. Mutlaka iş verenlerimize ucuz kredi de sağlanmalı” dedi.

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18/01/2022 20:42