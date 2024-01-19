Tosunoğlu: ''DP yönetemez algısı geldiğimiz son noktadır ''

DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, son yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

DP'nin 30 yılı aşan tarihinde demokratik ilkeleri, toplumsal değerlere saygıyı ve yenilikçi duruşuyla öne çıktığı ifade edilen açıklamada, partinin içinde yaşanan yönetsel sorunların üzüntü verici olduğu belirtildi. Parti, bakanlık koltuğunda kalma hırsı gütmeyen ve demokratik değerleri koruma amacı güden bir parti olarak tanımlanarak, yaşanan zorlu dönemlerde dahi sağlam duruşunu koruduğu vurgulandı.

Koalisyonun önemli bir parçası olarak nitelendirilen DP'nin, yönetsel zafiyet nedeniyle kamuoyunda oluşan "DP hiçbir kurumu yönetemez" algısına da açıklamada yer verildi. Partinin, kurumlarda etkin ve sağlıklı bir şekilde görev yapacak kadro derinliğine sahip olduğu ifade edilirken, yanlış bir algının partinin gerçek kimliğini yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada son olarak, DP'nin hiçbir zaman tek bir liderin partisi olmadığı vurgulanarak, demokratik ilkeleri ve toplumsal adaleti koruma misyonundan ödün vermeden, güçlü bir kolektif yönetim anlayışını benimsemeye devam edeceği mesajı verildi. Kamuoyu, bu açıklamanın ardından partinin içsel dinamikleri ve geleceği konusundaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.