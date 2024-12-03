Tosunoğlu, DP’nin sorunlara çözüm üreten parti niteliğini kaybettiğini vurguladı.

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, ülkede ciddi sorunlar olduğunu belirterek, iktidar ve muhalefetin sorumluluk duygusu ve ortak akılla bu sorunlara çareler bulması gerektiğini vurguladı.

Ekonomide 1974 sonrasının en ciddi krizlerinden birinin yaşanmakta olduğunu belirten Tosunoğlu, dar gelirlileri koruyacak tedbirlerin alınmasının şart olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs TV’de Ahmet Kaptan’ın sunduğu programa konuk olan Hasan Tosunoğlu, kısa bir süre önce istifa ettiği DP’nin sorunlar karşısında sessiz kaldığını ve siyaset üretmediğini belirtti. Kuruluşundan itibaren 32 yıl boyunca DP’nin her kademesinde görev yaptığını anımsatan Tosunoğlu, bugünkü parti yönetiminin DP’yi kuruluş ilkelerine ve geleneklerine ters bir anlayışla zayıflattığını söyledi.

Bağımsız milletvekili olarak Meclis’te daha özgür hareket etme şansına sahip olacağını ifade eden Hasan Tosunoğlu, “Etkisizleştirilmiş ve sadece bir rakamdan ibaret görülen bir kişi olmayı içime sindiremezdim” dedi.

TABANIN SESİ

Parti tabanının sesine kulak vererek istifa kararı aldığını açıklayan Tosunoğlu, Fikri Ataoğlu’nun kısa bir süre içinde parti bakanlığından istifa etmesi halinde DP’ye döneceğini ifade etti. DP’nin zengin bir insan kaynağına sahip olduğunu belirten Tosunoğlu, parti yönetimini yeni bir kadronun devralabileceğini belirtti.

Tosunoğlu, DP’den ayrılma süreciyle ilgili olarak şunları anlattı:

“İstifa kolay bir karar değildir. Hele benim gibi 32 yılını bu partide geçirmiş birisi için çok daha zordu. Bu karar elbette bir günlük bir olayın sonucu değildir. Son üç yıldır yaşadığımız şeyler var. Sorunları başkana ve Merkez Yürütme Kuruluna aktardığım halde Başkan bilindik tavrından vazgeçmedi. Bundan 10 ay önce, bu yaklaşımın sürdürülmesi halinde bağımsız kalmak durumunda olacağımı aktardım. Maalesef Fikri Bey tek başına hareket etmeyi tercih etti. Kendisiyle en son 1 ay önce yeniden görüştüm. Kendim ya da senin için değil DP için bakanlıktan ayrıl, başka bir bakanlık alarak dışarıdan bir arkadaşımızı oraya getirelim dedim. Kamuoyunun ve partilimizin kabul edebileceği bir isim bulabileceğimizi aktardım. Bizimse parti örgütlerine yönelmemizi ve tabanın sesine kulak vererek yoğun bir çalışma içine girmemizi telkin ettim. Maalesef koltuğundan vazgeçmedi. Tabanımıza ve örgütlerimize sırt çevirerek hareket etmeyi sürdürdü.”

ÖRGÜTLERİN TALEBİ

Partililerin sesine kulak vererek hareket ettiğini ifade eden Tosunoğlu, “Benim istifam esasen örgütlerin talebinin bir sonucudur; seslerini duyuramıyorlardı” dedi. Tosunoğlu, bundan sonra nasıl hareket edeceğine partili arkadaşlarıyla birlikte karar vereceğini ifade ederek, “Fikri Bey istifa ederse DP’ye dönerim diyor musunuz?” şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

“Evet, gayet açık. Bayrak teslimi yapar, ortak akılla bir başkan seçmemizin önünü açarsa elbette dönerim. Benim tek derdim evim olan DP’yi korumaktır. Bunun için daha fazla zaman kaybetmeden en kısa süre içinde gerekli adımın atılması gerekir. DP bu ülkeye ciddi hizmetler vermiş bir partidir. Zaman içinde küçülse de halen bu ülkenin temel ihtiyacı olan, Merkez oyları alabilen, denge sağlayan bir partidir. Daha sağduyulu, hizmet odaklı hareket ederse topluma faydası olur. Toplum için politika üreten bir partiye dönüşmelidir. DP’li kardeşlerimiz mutsuz olmasın. Mücadelemizi birlikte vereceğiz.”

CİDDİ SORUNLAR VAR

Ülkede birikmiş yönetsel sorunlar olduğunu anlatan Hasan Tosunoğlu, Türkiye tarafından yatırım için ayrılan 5 milyar liralık kaynağın, proje üretilmediği için yıl sonunda iade edileceğini kaydetti. Hastane, okul ve yol gibi ihtiyaçları olan bir ülkede projeler üretilmesi gerektiğini belirten Tosunoğlu, iktidarıyla muhalefetiyle bu sorunları aşmak için ortak akılla hareket edilmesini diledi.

Özellikle dar gelirlileri korumanın önemine değinen Tosunoğlu şöyle konuştu:

“1974’ten sonra en büyük krizlerinden birini yaşıyoruz. Alım gücü zayıfladı. Çocuğuna elma alamayan aileler var. Pek çok yurttaşımızın güneye geçme nedeni ekonomiktir. Sadece ucuzluktan geçenler çoğunlukta. Hayatı ucuzlatmak sanıldığı kadar zor değil. Bunun için uygun modeller vardır. Örneğin Türkiye’dekine benzer tarım kooperatiflerini ve et balık kurumunu hayata geçirebiliriz. Bizim de kooperatiflerimiz vardır. Dar gelirliyi korumak sosyal devletin sorumluluğudur. Yoksul ailelere haftada iki kez et ulaştırmak bizim görevimizdir.”

Sık sık yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Hasan Tosunoğlu, Kıb-Tek’i modernize edecek yatırımlara öncelik verilmesinin ve Türkiye ile enterkonnekte bağlantısı sağlanmasının önemine işaret etti.