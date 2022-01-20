Tosunoğlu: Engelli sporcularımızın cesareti hepimize örnek olmalıdır

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa milletvekili adayı, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, engelli sporcularımızın sınırları aşan başarılarının tüm ülkeye örnek olması gerektiğini söyledi.

“Tüm zorlukların üstesinden gelmenin yolu inanç, cesaret, kendimize güven ve çok çalışmaktır” diyen Tosunoğlu, uluslararası bir ligde yıllardır başarıyla mücadele eden tekerlekli sandalye basketbol takımımızla gurur duyduklarını ifade etti.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz’in de aralarında bulunduğu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın çalışmasını ziyaret eden Hasan Tosunoğlu, “Engellilere yönelik devletin önemli sorumlulukları vardır, ne yazık ki yıllardır istenen kurumsal çerçeve tamamlanmamıştır.

Engelli insanlarımızın hem fırsat eşitliği hem de istihdam, erişim, gelişim sorunlarına köklü çözümler şarttır” dedi. Geçmişte kişi olarak engelli camiasına katkı sağlayan birisi olarak, bu yöndeki çalışmaların siyaset üstü olması gerektiğine değinen Tosunoğlu, özellikle 18 yaş engelliler için yaşam evi projesinin tamamlanmasının şart olduğunu, engellilere özgü bir spor salonunu yapımının da siyasi otoritenin bu camiaya bir borcu olduğunu sözlerine ekledi.

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20/01/2022 15:55