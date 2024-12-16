Tosunoğlu: Fikri Bey DP’yi duvara tosladı

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, BRT Canlı Yayını’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Hükümetin Yabancılara Taşınmaz Mal Satışını düzenleyen yasada yapmak istediği tadilatı doğru bulduğunu beliren Tosunoğlu, yasayla ilgili sadece hükümeti değil, STÖ’lerin özellikle de KT İnşaat Müteahhitleri Birliği’nde sessiz kaldığı için eleştirmek gerektiğini söyledi.

Tosunoğlu, DP’den istifa sonrası konulara daha geniş bakabilme imkanı yakaladığını belirterek, hükümet çalışmalarında eğriye eğri doğruya doğru demeye devam edeceğini ifade etti. DP’den istifa sürecinin hatırlatılması üzerine Tosunoğlu, istifasını resmi olarak yakında Demokrat Parti Genel Merkezi’ne vereceğini söyledi.

Tosunoğlu, “ Ben 32 yıldır DP’liyim. Elbette yalnız değilim. DP’den yaklaşık 500 üye, örgüt başkanı, ilçe yönetim kurulu üyesi istifaya hazır. Ortak derdimiz şu. DP iyi yönetilmedi. Şahsi çıkarlar önde tutuldu. Sonuçta Fikri Bey DP’yi duvara tosladı. Tarihinde ilk kez bu kadar net, DP baraj altı tehlikesi yaşıyor. Tarihi misyonu ortadan kaldırdı. Buna dur demek lazım. Diyeceğiz” şeklinde konuştu.