Tosunoğlu Kalkınma Bankası’ndaki görevinden ayrıldı

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olan ve Demokrat Parti'den (DP) milletvekili seçilen Hasan Tosunoğlu Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirterek, görev alacak yeni isimlere başarılar diledi.

Tosunoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Şubat 2021 döneminde atandım.

Bir yıl boyunca Kalkınma Bankası’nı ileriye taşımak, yapısal sorunlarını aşmak ve bankanın vizyonuna uygun adımlar atmak için yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve banka profesyonelleri ile birlikte çalıştık.

23 Ocak Genel Seçimleri’nde halkınızın takdiriyle milletvekili seçildim.

Milletvekili görev ve sorumluluklarım gereği Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılmamın etik ve doğru olacağı kararına vardım.

Kalkınma Bankası’nın sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi için yeniden yapılanması, kredilerini tabana yayarak, uygun faizli kredi imkanlarıyla ülke kalkınmasına katkı sağlaması yaşamsaldır.

Bu vesileyle tecrübelerimi Milletvekili olarak paylaşmaya devam edeceğimi belirtir, Kalkınma Bankası’nda görev alacak yeni isimlere başarılar diler, saygılar sunarım.

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28/02/2022 15:05