Tosunoğlu: Kıb- TEK’i yaşatmak ve geliştirmek hepimizin ortak görevi

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Kuzey Kıbrıs'ta elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan sıkıntılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tosunoğlu, enerji kesintilerinin günlük yaşamı, ekonomi ve halk sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, acil ve kalıcı çözümler bulunması gerektiğini vurguladı.

Tosunoğlu, "Elektrik bir mühendislik işi. Bu alanda polemiğe ve laf dalaşına ayıracak zamanımız yok," dedi. Siyaset kurumunun, hükümet ve muhalefet dâhil olmak üzere tüm tarafların yapıcı bir şekilde iş birliği yapması gerektiğini belirten Tosunoğlu, "Halkımız bu çağda haklı olarak kesintisiz enerji talep ediyor. Elektrikte yaşanan sorunlar hepimizi mutsuz ediyor. Buradan siyasal bir bölünme çıkarmak kadar anlamsız bir durum düşünemiyorum," ifadelerini kullandı.

Tosunoğlu, KIB-TEK'in ihtiyaç duyduğu yatırımların hızla planlanması ve hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. "Siyaset kurumunun en önemli önceliği, KIB-TEK’in ihtiyaç duyduğu yatırımların hızlıca planlanması ve yaşama geçirilmesi için elverişli ortamı hazırlamak olmalı," diyen Tosunoğlu, bu süreçte meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve kurum çalışanlarının da dışlanmaması gerektiğini belirtti.

Son olarak, Tosunoğlu, "KIB-TEK’i yaşatmak ve geliştirmek hem büyük bir ihtiyaç hem de toplumsal bir görevdir," diyerek, enerji sorununun çözülmesi için tüm tarafları sorumluluk almaya çağırdı.