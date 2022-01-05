Tosunoğlu: ''KOBİ’ler için sicil affı gelecek''

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, özellikle küçük ve orta boy işletmelere sicil affı getirerek devletin yarattığı kredilerden yararlanması için çalışma yapacaklarını söyledi.

Demokrat Parti’nin 23 Ocak seçimlerinde daha güçlü bir şekilde mecliste yerini alacağını ifade eden Tosunoğlu, halktan gelen desteği görerek ayağı yere basan politikalarla 24 Ocak günü bu ülke için çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay ile Markaj programına konuk olarak seçilmesi halinde parti olarak hangi projeleri hayata geçireceklerini anlattı.

“Pandemi koşullarına uyarak politikalarımızı anlatmaya çalışıyoruz”

Tosunoğlu, “yasama organımız seçimlerin 23 Ocak’ta yapılması kararını verdi. Keşke daha ileriye taşıyabilseydik bu süreyi de ülkemizi daha az sıkıntılarla seçime götürebilseydik. Elimizden geldiğince iletişim araçlarını kullanarak seçmene ulaşmaya çalışıyoruz ama vatandaşımızın belli alışkanlıkları var. İllaki yüz yüze görüşmeyi seviyor, bu da doğal çünkü hem bölgesel hem toplumsal sıkıntılarını yüz yüze anlatmak istiyor. Biz de bu noktada vatandaşımıza kendi politikalarımızı aktarıyoruz ve bu süreci bu şekilde götürmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mecliste daha güçlü bir Demokrat Parti olacak”

Hayatın çok pahalı ve insanların alım gücünün düşük olduğuna dikkat çeken Tosunoğlu, “İnsanların gelecek kaygılarını dinliyoruz ve biz de 24 Ocak’ta DP’nin hem mecliste hem hükümette daha güçlü olacağını ve bu doğrultuda neleri değiştireceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu ülkenin çok temel ve birikmiş sorunları var bunları nasıl çözeceğimizi anlatıyoruz çünkü tespit bir yere kadardır. Bunları nasıl çözümleyeceğimiz noktasında politikalarımızı ve çözüm yollarımızı anlatıyoruz” dedi.

“Konut projemizi önemsiyoruz”

Tosunoğlu, Demokrat Parti’nin hiçbir partinin gündeminde olmayan konut projesini hayata geçireceğini ifade ederek gençlerin uzun vadeli düşük taksit miktarlarıyla ev sahibi olabileceğini kaydetti. Tosunoğlu konut projesini şöyle anlattı: “Ülkenin en büyük sorunu işsizlik ve hayatın pahalılığıdır. Bunun yanı sıra bir barınma sorunu ortaya çıkmıştır. Dövizin artışıyla artık gençlerimiz ev almakta ciddi zorluklar yaşıyor. Bu noktada tek partiyiz ki konut projesi noktasında devletin elini taşın altına koyması gerektiğini söylüyoruz. Devletin kasasından tek bir kuruş çıkmadan devletin vatandaşla herhangi bir taksit alma verme noktasında muhatap olmayacağı bir modelleme yaratıyoruz. Ülkemizin finans argümanlarını kullanarak topluma uzun vadeli düşük taksit miktarlarıyla düşük faiz oranlarıyla bir model sunmayı planlıyoruz. BU kaynak da vardır. Bankalarımızda da bir mevduat şişmesi vardır. Bunları kredi olarak kullanarak 2-3 bin TL’lik taksit miktarlarıyla insanları ev sahibi yapmak istiyoruz.”

“Manifestomuz ayakları yere basan bir manifestodur”

Tosunoğlu, Demokrat Parti olarak hazırladıkları manifestolarının ayakları yere basan bir manifesto olduğunu ve halkın ihtiyaçlarına cevap verecek bir manifesto olduğunu kaydetti.

“KOBİ’ler için sicil affı gelecek”

Pandemi sürecinin ardından KOBİ’lere destek verileceğinin açıklandığını ancak neredeyse yüzde 70 KOBİ’nin bu destekten yararlanamadığını ifade ederek sicil affı ile esnafın krediye erişiminin önündeki engelleri kaldıracaklarını belirtti.

Tosunoğlu, “Bu hükümet KOBİ’lere 150 milyon TL destek vereceğini açıkladı ancak bu miktar 20-30 milyon TL’yi geçerse ben bu işten anlamıyorum diyeceğim. Dert büyük iş adamlarına vermekse paketin adını değiştireceğiz. Sicil affının olmamasından dolayı birçok noktada sıkıntı yaşanıyor. İnsanlar bu krediye erişim sağlayamayacak.

Bu kurallardan dolayı esnaflar bu desteklere erişemiyor. Böyle yapmayacaksak her şey bir şovdan oluşuyor demektir.

Bizim teşvik sistemimiz kime ve nasıl hizmet ediyor diye kendimi sorguluyorum. Biz ihraç yaptığımız ülkelere bedava hellim yedirtelim mantığına giriyor. Bizim bu sistemi değiştirip yeni modellemelere ihtiyacımız var.

KOBİ’lere direk hibe programı yapmamız gerekiyor. Dış kaynağa çok ihtiyacımız yok ve bunun modellemelerini de söylüyorum” diye konuştu.

“2 milyon TL’ye kadar cirosu olan firmalara 3 yıl vergi affı”

Tosunoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “DP olarak 2 milyon TL’ye kadar cirosu olan firmalara 3 yıl vergi affı getireceğiz. Bu pandemi döviz krizinin neticesinde bugün ülkenin şirketleri kapanma noktasına gelmiştir. Bunu göre göre işletmelerin kapatılmasını kabul edemeyiz.

Benzer paketlerle direk pozisyonlar üretmesine ve sicil affı ile kredilere erişebilirliğini artıracağız. Bu şirketlerin üzerinden bu yükü alarak işsizliği de önlemek amacındayız.

Euro’ya geçiş projesini akıl dışı buluyorum. Uluslararası ilişkileri kurmadan altyapıyı kurmadan Euro’ya geçiş akıl dışıdır ve mümkün değildir.

Reel sektör bu ülkenin gerçekliğidir. Gerçek ekonomiyi hayatta tutan özel sektöre destek olmazsanız ülkenin yüzde 80 vergisi veren reel sektör ortadan kalkar. Bu da devletin gelirinin düştüğünü ve devletin de aynı oranda düştüğünü görürüz.”

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05/01/2022 15:52