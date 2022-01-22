Tosunoğlu: Siyasetin bir meslek olarak görülmemesi gerek…

Demokrat Parti Lefkoşa milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay ile Seçim Özel programına konuk oldu Demokrat Parti’nin 10 bin konut projesinin detaylarını açıkladı.

Vatandaşların son hafta seçime olan ilgisinin arttığına dikkat çeken Tosunoğlu Demokrat Parti’ye ciddi bir ilgi olduğunu sandıktan başarı ile çıkacaklarını vurguladı.

Demokrat Parti’nin hükümete gelmekten çekincesi olmadığının altını çizen Tosunoğlu uzaman kadrolar ile yönetime talip olduklarını söyledi.

Siyasetin bir meslek olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Tosunoğlu “Siyaset, bir gaile, bir dert, hizmet yeridir. Siyaset emekliliği olan bir meslek değildir. Toplum size bir görev veriyor, yerine getirseniz devam edersiniz yerine getirmezseniz ceketinizi alıp gitmeyi bilirsiniz” dedi.

Demokrat Parti’nin sosyal konut projesinin detaylarını da anlatan Hasan Tosunoğlu “Biz iki yıldır bu derse çalışıyoruz. Ayağımız yere basarak bu vaatleri veriyoruz. Toplumun umudunu tüketmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Tüm partilerin açıkladığı sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu kaydeden Tosunoğlu “Bu ülkede ciddi şekilde biriken bir mevduat var. Biz bu mevduatın çoğunu ya yabancı fonlara ya da bankalar kendi risk gruplarını düşürtmek için kendileri tutuyorlar. Bu yüzden faiz oranları artıyor. Biz ticari bankalarımızı kullanarak bu noktada düşük faiz ile gençlerimizi, ev sahibi olmayan inşalarımızı konut sahibi yapacağız.

Tüm bankalarla görüşerek 15-20 yıllık vadelerle size 2500-3000 TL taksit ödeyecek şekilde bir modelleme istiyoruz diyeceğiz. Devlet olarak bu bankaları gençlere ve vatandaşlarımıza düşük faizli kredi vermelerini mecbur bırakacağız. Birçok bankamız zaten bunu yapmaya gönüllüdür.

Konutların tanesi 350-400 bin TL civarında olacak. Biz burada 10 bin adet konut yapacağız ve tüm bölgelerde yapılacak. Dipkarpaz’dan Yeşilıramak’a kadar konut yapılacak. Ben buradan Hasan Tosunoğlu olarak söz veriyorum 2 yılda 10 bin konut yapıp gençlerimiz ev sahibi yapacağız” dedi.

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22/01/2022 13:58