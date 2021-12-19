Tosunoğlu: Tarım alanında reformlar kaçınılmaz; kendi gıdamızı üretmeliyiz

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, ülkede yaşanan ekonomik sorunlara dikkat çekerek önceliğin alım gücünün yükseltilmesi olduğunu vurguladı.

Kriz dönemlerinde uzlaşı kültürünün önemine vurgu yapan Tosunoğlu, “Üreticiye, çok daha iyi koşullarda ve toplumun alım gücünü yükseltecek üretim imkanı sunulmalıdır. Buna rağmen pahalılık varsa, ithalat seçenekleri o zaman değerlendirilmelidir” dedi.

Hasan Tosunoğlu’nun açıklaması şöyle:

Kriz dönemlerinde uzlaşı kültürü çok daha önemlidir, çünkü herkes büyük bir endişe, güvensizlik, sarsılma yaşıyor.

Bu dönemde verilecek her kararda hem toplumun alım gücünü yükseltme odaklanmalıyız, hem de üreticimizi yatırımcımızı korumalıyız.

Siyasetin yönetebilme becerisi ve kapasitesi de burada ortaya çıkıyor. Doğru karar almak için daha fazla diyalog ve uzman görüşüne ihtiyacımız vardır.

Üreticiye, çok daha iyi koşullarda ve toplumun alım gücünü yükseltecek üretim imkanı sunulmalıdır.

Buna rağmen pahalılık varsa, ithalat seçenekleri o zaman değerlendirilmelidir.

Temel gıda maddelerini bu ülkede üretmek mümkündür. Bu bir süreç. Bu sürede tüketiciyi pahalı ithal ürünlerden koruyacak düzenlemeler mümkün.

Tarım alanında hiç olmadığı kadar reforma ihtiyacımız var. Pandemi ile birlikte tüm ülkeler kendi gıda üretimine yöneldi.

Tüketiciyi korumak ve alım gücünü yükseltmek için kaybedecek bir günümüz yok.

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19/12/2021 13:16