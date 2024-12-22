Tosunoğlu: Ülkemiz için birlikte güzel şeyler başaracağız

Geçtiğimiz günlerde parti yönetiminin tabanın sesine kulak vermemesini eleştirerek artık istifasını açıklayan Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, DP’den ayrılan kişilerle geniş katılımlı bir dayanışma toplantısı düzenledi. Tosunoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "500’ü aşkın mücadele arkadaşımla birlikte kafa kafaya vererek halkın içinde ve halk için siyaset üretmek için yola koyulduk" ifadelerini kullandı.

Paylaşım şu şekilde;

"Yıllardır birlikte yol yürüdüğümüz kardeşlerimle dün çok anlamlı bir buluşma gerçekleştirdik. Tabanın sesine kulak vermenin önemini kavramayan hiçbir siyasetin başarıya ulaşması mümkün değildir. Beni bağımsız kalmaya iten sebep, mevcut DP yönetiminin halkına, örgütlerine ve tabanına sırt çevirmesiydi. Buna isyan eden 500’ü aşkın mücadele arkadaşımla birlikte kafa kafaya vererek halkın içinde ve halk için siyaset üretmek için yola koyulduk. Ekibimiz daha da büyüyecek. Kalbi bizimle olan çok sayıda kardeşim daha, yakında mücadelemize omuz verecek. Dün Lefkoşa’da gerçekleştirdiğimiz ilk geniş katılımlı toplantıya gelerek katkı sağlayan tüm mücadele arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim. Her birinin varlığı ve fikirleri benim için çok kıymetli. Ülkemiz için birlikte güzel şeyler başaracağız. İyi ki varsınız…"