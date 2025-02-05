Tosunoğlu: ''Umarım ihalenin iptaline yönelik bir çaba değildir''

Hasan Tosunoğlu Merkez Bankası yeni hizmet binası ihalesine, oğullarına ait şirketin 120 TL düşük bedelle katıldığını ve ihaleyi kazandığını anımsatarak, “Bu sürecin, öngörülenin en az 120 milyon lira altında bir bedelle bağlanan Merkez Bankası ihalesinin iptaline dönük bir çabanın tezahürü olmamasını dilerim” dedi.

İhale öncesi yaşanan evrak toplama sürecinde yaşanan ihmaller nedeniyle devreye giren mali polis, Tüfekçi Ltd. direktörü Hüseyin Tüfekçi’yi tutuklamıştı. İhaleye en düşük teklifi ise, Tüfekçi Ltd’den 120 milyon TL daha aşağıya fiyatla katılan Tosunoğlu İnşaat vermiş ve dün ihaleyi kazandığı MİK tarafından ilan edilmişti.

Hasan Tosunoğlu, çocuklarının direktörü olduğu şirketle katıldıkları ihaleyle ilgili açıklama yaptı. Yaşanan polis soruşturma sürecinin “ihalenin iptaline yönelik bir oyun” olmamasını dileyen Hasan Tosunoğlu şu ifadeleri kullandı: Ülkemizin kaynaklarını çarçur etmemek en büyük sorumluluklarımızdan birisi olmalıdır. Halka hizmet sunmak ve bunu yaparken kamu kaynaklarının her kuruşunu korumak elzemdir. Ayrıca bütün işlerin yasal çerçeve içinde yürütülmesi de tartışmaya kapalı bir gerekliliktir. Bununla birlikte bu ülkeye hizmet sunmaya çalışan iş insanlarını haksız yere hırpalamamak gerekir. Mevzuat içinde gerçekleştirilen işlemlerde kusur bulma telaşı endişe vericidir. İnşaat sektörünün önemli isimleri arasında yer alan Hüseyin Tüfekçi kardeşimin bugün uğradığı muameleyi üzüntüyle takip ettim. Açıkçası kendisine getirilen suçlamayı oldukça zorlama ve haksız buldum. Elbette son sözü yargı söyleyecektir ama bu süreci başlatanların o güne dek yaşanacak mağduriyetin sorumluluğunu taşıyacağı unutulmamalıdır... Bu sürecin, öngörülenin en az 120 milyon lira altında bir bedelle bağlanan Merkez Bankası ihalesinin iptaline dönük bir çabanın tezahürü olmamasını dilerim. Bu vesileyle iş yaşamında defalarca rekabet içinde olduğumuz Hüseyin kardeşime, bu ülkede iş yapmanın zorluklarını en iyi bilen kişilerden birisi olarak geçmiş olsun dileklerimi iletirim.