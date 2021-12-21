Tosunoğlu: Yeni vergi alanları yaratılmalı...

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı, Demokrat Parti (DP)Lefkoşa Milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, toplumda kaynaklar olduğunu bu kaynakların etkin kullanılması durumunda dışa bağımlılığın ve böyle bir arayışın olmayacağını söyledi.

Tosunoğlu, Kıbrıs Genç Tv’de Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu “Bugüne Dair” programında soruları yanıtladı.

DP’yi Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın mirası olarak gördüğünü ve bu çerçevede tüm ülkeyi kucaklayan bir anlayışta olduğu için DP’den siyaset yapmak istediğini dile getiren Tosunoğlu, işadamı olması nedeniyle bugüne kadarki tecrübe ve birikimlerini ülkenin ekonomisinin bu zor döneminde Meclis’te yansıtmak istediğini dile getirdi.

Siyaset kurumunun üretken olmadığını ve topluma dokunamadığını ifade eden Tosunoğlu, siyasetin daha çok proje üreterek ülke insanın refahını sağlayacak adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Tosunoğlu: “Öncelikle yatırım iklimini bu ülkede değiştirmemiz gerekiyor. Ticaret Odamız başta olmak üzere bir çok kurumumuz raporlar çıkartıyor. Ancak bu raporlar çoğu kez göz ardı ediliyor. Oysa bu raporlarda çoğu kez acı reçeteler var. Bu reçeteleri yeter ki iyi okuyabilelim ve sonrasında yapılması gerekenleri hayata geçirebilelim” dedi.

“ÜRETENE DAHA FAZLA KAYNAK…”

Bir çok sektörde reformlara ihtiyaç duyulduğunu, bunların en başında da tarım sektörü olduğunu ifade eden Tosunoğlu, “Eğer bu sektörü ciddiyetle ele almazsak, sonun başına geldik diye düşünüyorum” dedi.

Kuraklık sisteminde sübvansiye sisteminin değişmesi gerektiğini, üretene daha fazla kaynak aktarılması gerekliliği üzerinde duran Tosunoğlu, hiçbir ölçülendirme yapmadan herkese subvansiye vermenin doğru bir tarım politikası olmadığına değindi.

Özellikle pandemi döneminde tarımın öncelikli sektör olarak tüm dünyada yerini aldığını belirten Tosunoğlu, KKTC’de ise böyle bir durumun olmadığını söyledi.

Tosunoğlu: “Bildiğiniz gibi, hem üreticinin hem de tüketicinin isyan içerisinde olduğu bir un krizi yaşadık geçtiğimiz günlerde. Bu ülkede bu olmamalıydı. Çünkü bu ülkenin bu anlamda yeterli alanı ve kaynakları vardı” dedi.

Yanlış bir teşvik sistemi olduğunu vurgulayan Tosunoğlu, 80 Milyon dolarlık bir ihracat rakamı varken neredeyse 50 Milyon Dolarlık bir teşvik uygulandığını, bu sistemin daha oransal olarak kişilere göre değil daha çok toplumsal fayda sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Vergilendirilmeyen bir çok alan olduğunu kaydeden Tosunoğlu yeni bir vergilendirme sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

“Ekonominin kayıt dışının yüzde 50 olduğunu düşünürsek, bu alanda bir çok çalışma yapılması gerektiği ortadadır” diyen Tosunoğlu, toplumun faydasını ön planda tutarak yeni vergi alanları yaratılması gerektiği ve daha çok kazanandan daha çok vergi alınan bir düzenin oluşması gerektiğini ifade etti.

Toplumda kaynak olduğunu ve dış kaynaklara bağımlı olmasını gerektirecek bir durumun olmaması gerektiğine işaret eden Tosunoğlu, bugün bile kısa vadede devletin 500 Milyon TL kesinleşmiş alacağı bulunduğunu bunların bir sistem içerisinde toplanması gerektiğini vurguladı.

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21/12/2021 15:29