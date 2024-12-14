Tosunoğlu: Yerel yatırımcının rekabet gücünü korumalıyız

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Kıbrıslı Türk yatırımcıların rekabet gücünü artıracak koşulların sağlanmasının hayati önemde olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesinin ele alındığı oturumda kürsüye çıkan Hasan Tosunoğlu, ülkede ciddi ekonomik sorunlar olduğunu ifade ederek, yatırımların önünü açmanın önemine işaret etti. Türkiye’den belli koşullarda sanayi yatırımcısı gelmesine olanak sağlayan protokolün yoğun biçimde tartışıldığını anımsatan Tosunoğlu, yatırıma karşı çıkmanın doğru olmadığını ifade etti. Yabancı yatırımcının önünü tıkamak yerine yerel sermayenin rekabet gücünün artırılması gerektiğini belirten Tosunoğlu şunları söyledi:

Yabancı ve ucuz finansa ulaşmanın kalkınma için büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Tosunoğlu, ülkeye reel katkı sağlayan ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğini anlattı. “Bu topraklarda yatırım bizim ihtiyacımızdır” diyen Hasan Tosunoğlu, şunları ifade etti:

“Dünya sadece AB ve Güney Kıbrıs’tan ibaret değil. Bizim kendi içimizde de birçok sorunu çözmemiz mümkündür. Reel politik ekonomik süreçleri izleyebilmeliyiz. Ben bu ülkede iki büyük sanayi yatırımı yaptım. Kurucu Cumhurbaşkanımızın bir cümlesiyle yaptım. ‘Bu topraklara yatırım yapacaksınız’ sözüyle. ‘Alıp sadece cebinize atmakla olmaz oğlum’ demişti. Sonradan pişman olmadığımı söyleyemem. Çünkü bu ülkede doğru ekonomik politikaları yürütmüyoruz. Reel politikalara yönelik yatırım yapan insanlarımızı sahiplenmiyoruz.

Sadece politik ve günün manşetine göre hareket etmek en basiti. Bugünlerde anavatandan yatırım gelecek diye tepki var. Yabancı yatırımcı gelecek arkadaşlar. Biz yatırımcıdan korkmayız. Hiçbir ülke yabancı yatırımcıdan korkmaz. Yabancı yatırımcı gelecek. Önemli olan bizim rekabet edebilirliğimizi, bu topraklarda yaptığımız yatırımları koruyacak politikaları üretebilmektir. Bunu yapmayıp kendi küçük dünyamızda kalarak bir yere varamayız. Bu ülkeye yabancı yatırımcıyı çağırmak doğru bir yaklaşımdır. Bundan korkmamak gerekir. Kriterler çok nettir. Sermaye gücümüz sınırlıdır.

Ama Kıbrıslı Türk iş insanının rekabet edebilirliğini sağlama zorunluluğumuz var. Tartışmamız gereken ucuz finansa ve iş gücüne daha kolay ulaşıyorlar, bizde de bunları sağlamak gerekir. Bu ülkede bu topraklarda yatırım bizim ihtiyacımız. Bizim rekabet edebilirliğimizin artması gerekiyor. Bu ülkede bir şeyler değiştirebilecek tek yer hükümet değil. Bu Meclise de iktidarıyla muhalefetiyle görevler düşüyor.”