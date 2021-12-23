Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Adayı, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, “Yurttaş can derdinde, bizlerse seçim derdindeyiz, bunu içime sindiremiyorum ancak ülkemizi ileriye taşımak için de bu karar alındı, seçimi yapacağız ve sorumluluk üstlenerek çok çalışacağız.” dedi.

Tosunoğlu, yeni dönemde sadece söylemle değil planlı bir hazırlıkla göreve gelinmesi gerektiğini belirtti, “ayaklarımız yere basarak parlamentoya hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Tosunoğlu, BRT’de Damla Soyalp’in SEÇİM ÖZEL programına katılarak görüşlerini paylaştı. “Nasıl bir kalkınma modeli” sorusuna yanıt veren Hasan Tosunoğlu, “En temel sorunumuz dünya gerçeklerinden uzak bir teşvik sistemi yaratmamızdır. Uzmanların ortaya koyduğu önemli reçeteler ortadadır. Siyasi cesaret ve kararlılığa ihtiyacımız vardır. Paydaşlarla birlikte doğru tedbir, geliştirme, teşvik politikaları üretmeliyiz. Kendimizi yenilemeliyiz. Kaliteli üretimi teşvik etmeliyiz. Ölçülebilir destek politikaları olmalıdır” dedi.

Ekonomik modelleri hükümetlerin yarattığını anlatan Tosunoğlu, dünyayla entegre olmamızın önemine işaret etti. “Dünyanın her yerinden büyük markalar bu ülkeye geliyor” diyen Hasan Tosunoğlu, Dubai gibi vergi politikaları ile serbest bölge yaratılabileceğini, özellikle elektronik ve dijital ülkelerde çok sembolik vergilerle Kuzey Kıbrıs’ın cazibe merkezi olabileceğini belirtti. “Ekonominin % 75’ini oluşturan KOBİ’lere % 2.5 kredi kabul edilemez” Tosunoğlu, 1993’ten 2020’ye kadar ekonominin yüzde 75’ini oluşturan küçük ve orta boy işletmelere sadece yüzde 2.5 kredi verildiğini anlattı, “Büyük işletmelere de elbette kredi vereceğiz ancak ekonominin yükünü çeken işletmelere çok daha iyi imkanlar yaratmalıyız. Bu sene ilk defa Kalkınma Bankası olarak esnafa da dokunduk. Yeterli mi, hayır. Bunu sürdürülebilir yapmalıyız” şeklinde konuştu. Tosunoğlu, asgari ücretin artması gerektiğini, bunu açık olduğunu, yeni asgari ücretin uygulanabilirliği için de özellikle küçük işletmelere destek verilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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23/12/2021 12:25