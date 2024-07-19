Tosunoğlu'ndan 20 Temmuz mesajı: Atatürk’ün Yolunda Daha Fazla Çalışmalıyız

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Dünyanın en güzel iki sözcüğü: Barış ve Özgürlük!" ifadesini kullandı.

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19/07/2024

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Tosunoğlu'ndan 20 Temmuz mesajı: Atatürk’ün Yolunda Daha Fazla Çalışmalıyız

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Dünyanın en güzel iki sözcüğü: Barış ve Özgürlük!" ifadesini kullandı.

Barış ve özgürlüğün önemine vurgu yapan Tosunoğlu, Büyük Önder Atatürk’ün “Askeri zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmalıdır” sözüne atıfta bulunarak, Atatürk’ün işaret ettiği yolda çok daha fazla çalışılması gerektiğini belirtti. Bu çalışmanın, hem gelecek kuşaklara karşı bir sorumluluk hem de bugüne ulaşılmasını sağlayan fedakar kahramanlara karşı bir borç olduğunu ifade etti.

20 Temmuz’un 50. yıl dönümünde Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayan Tosunoğlu, çok daha güzel ve aydınlık bir gelecek ümidiyle mesajını tamamladı.

19/07/2024 16:59
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TAGS: hasan tosunoğlu
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