Total Limasol’da 120 MW gücünde güneş parkı kuruyor

Fransız Total şirketinin, bir enerji şirketine dönüşme stratejisi çerçevesinde Limasol’da, Vasa Kellaki, Sanida ve Asgata isimli dağ köylerine 120 MW’tlık bir güneş enerjisi parkı kuracağı bildirildi.

Fileleftheros “Vasa Golf Total’in Güneş Parkı Oluyor” başlıklı haberinde Total’in, bu proje için, Rum tarafında faaliyet Universal Green Energies LTD ile güçlerini birleştirdiğini yazdı.

Habere göre Universal Green Energies, Total güneş parkı projesi için seçilen için 1 Kasım 2022’de Rum Enerji Düzenleme Kurulu’ndan (RAEK) ticari kullanım maksatlı, 120 MW gücünde fotovoltaik sistemli elektrik santrali kurma izni aldı. Ancak Rum Şehircilik Dairesi, Ltd’e 27 Nisan 2018’de aynı yer (Vasa Kellaki, Sanida ve Asgata dağlık köyleri) için golf sahası, konut ve turistik yapılar ve bisiklet yolu için 539 arsa izni vermişti.

Şehircilik Dairesi tarafından izin verilen, ancak şu anda güneş parkı projesinin gerçekleştirilmek istendiği toplam 1 milyon 954 bin 289 metrekarelik alanın bir kısmı koruma bölgesi, bir kısmı tarımsal bölge, da Natura 2000 Ağı bölgesi içerisinde kaldığı, bazı noktalarının yaban kuşlarının göç güzergahı olduğu kaydedildi. Orman ve meskûn bölgeye de bitişik olduğu belirtilen bölgenin yenilenebilir enerji kadastro planı tahtında bu tür tesislerin kurulması yasak olduğuna dikkat çekildi.

Gazete bu yıl yenilenebilir enerji konusunda uluslararası alanda büyük yatırımlar yapmaya hazırlanan Total yönetiminin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i makamında ziyaret ederek bu planları hakkında bilgilendirdiğini, bu ziyarette Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun da hazır bulunduğunu hatırlattı.

Habere göre Pilidu Total’in önümüzdeki dönemde Total’in Güney Kıbrıs’ta yenilenebilir enerji, özellikle alanında bazı yatırımlar yapmasının beklendiğini, yatırımın büyük bir güneş parkı inşası ile ilgili olduğunu açıkladı ancak detay belirtmedi.

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14/01/2023 13:38