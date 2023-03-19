Tottenham 3 puanı son dakikada kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham, Southampton'a konuk oldu.



Antonio Conte'nin ekibi, 2 kez öne geçtiği maçta Southampton'la 3-3 berabere kalırken ligdeki deplasman galibiyeti hasreti 3 maça çıktı.



Tottenham'ın gollerini Pedro Porro, Harry Kane ve Ivan Perisic kaydetti. Southampton'ın golleri ise Che Adams, Theo Walcott ve James Ward-Prowse'tan geldi.



Bu sonucun ardından Tottenham puanını 49'a, Southampton ise 23'e yükseltti. Milli aranın ardından Tottenham, Everton'a konuk olacak. Southampton ise West Ham United'la deplasmanda karşılaşacak.

Harry Kane rekoru egale etti

Southampton karşısında kaydettiği golle bu sezon 21 gole ulaşan Harry Kane, Duncan Ferguson'ın rekorunu yakaladı.



Opta verilerine Kane, 9 kafa golüyle bir sezonda Premier Lig'de en çok kafa golü atan ikinci isim oldu. Duncan Ferguson 1997/98 sezonunda 9 kafa golü kaydetmişti.

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19/03/2023 09:31