Tottenham, 9 kişi kaldığı maçta Chelsea'ye direnemedi

Premier Lig'de Tottenham ile Chelsea Londra derbisinde karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 9 kişi tamamladı. Mücadele 4-1 Maviler üstünlüğüyle sona erdi.

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07/11/2023

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Tottenham, 9 kişi kaldığı maçta Chelsea'ye direnemedi

Premier Lig'de Tottenham ile Chelsea Londra derbisinde karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 9 kişi tamamladı. Mücadele 4-1 Maviler üstünlüğüyle sona erdi.

Premier Lig'de Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta iki kırmızı kart çıktı. 

Mücadele 4-1 Chelsea üstünlüğüyle sona erdi. 

Maçta goller; 6. dakikada Kulusevski, 35. dakikada Palmer,  75., 90+4. ve 90+8. dakikalarda Jackson'dan geldi. 

Tottenham'da Romero ve Udogie kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tottenham 55. dakikadan itibaren 9 kişi mücadele etti. 

Bu sonuçla birlikte Tottenham 26 puanda kaldı. Chelsea ise 15 puana yükseldi. 

07/11/2023 08:54
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TAGS: Tottenham
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