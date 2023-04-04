Tottenham, deplasmanda son dakikada yıkıldı

Tottenham, deplasmanda son dakikada yıkıldı

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04/04/2023

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Tottenham, deplasmanda son dakikada yıkıldı

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham, kümede kalma mücadelesi veren Everton ile son dakikada yediği golle berabere kaldı. Karşılaşmada iki kırmızı kart çıktı.

Premier Lig'in 29. hafta kapanış maçında Everton ve Tottenham, Goodison Park'ta karşı karşıya geldi.

Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Tottenham'ın golünü penaltıdan 68. dakikada Harry Kane attı. Ev sahibi takımın golünü ise 90'da Keane kaydetti.

Premier Lig'de bu hafta ilk kırmızı kartlar haftanın son maçında çıktı. Maçın 58. dakikada Everton'lı Doucoure'nin Harry Kane'e yaptığı hareketle Malili oyuncu direkt kırmızı kart gördü. Konuk takımda Lucas Moura 88'de yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü.

04/04/2023 11:41
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TAGS: Tottenham, deplasman
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