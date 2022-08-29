Tottenham kayıpsız devam ediyor

Tekrar Premier Lig'e yükselen Nottingham Forest, 4. hafta maçında sahasında Tottenham'ı konuk etti.

Tottenham, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Antonio Conte'nin ekibine galibiyeti getiren golleri 5. ve 81. dakikada Harry Kane attı. Kane, 56. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Kayıpsız devam eden Tottenham, puanını 10 yaptı ve 3. sırada kendine yer buldu. Nottingham Forest ise 4 puanla 14. sırada kaldı.

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29/08/2022 09:03