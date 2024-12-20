Tottenham ManU'yu eledi

İngiltere Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde Tottenham ve Manchester United karşı karşıya geldi. Manchester United'da Altay Bayındır bu sezon üçüncü kez forma şansı buldu. Tottenham maçı 4-3 kazanarak yarı finale yükseldi.

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20/12/2024

Tottenham ManU'yu eledi

İngiltere Lig Kupası'nda haftanın maçında Tottenham ve Manchester United kozlarını paylaştı.

Maçı 4-3 kazanan Tottenham Hotspur, yarı finale yükseldi. Maçta goller; 15. ve 54. dakikalarda Solanke, 47. dakikada Kulusevski, 63 dakikada Zirkzee, 70. dakikada Diallo, 88. dakikada Son ve 90+5. dakikada Evans'dan geldi., 

Altay Bayındır bu sezon ikinci kez forma şansı buldu. Altay bu sezon daha önce yine 2 kez Lig Kupası'nda boy göstermişti.

Milli kaleci Ruben Amorim yönetiminde ilk kez kaleyi korudu. 

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TAGS: Tottenham, ManU
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